Vidriera minera: en Mendoza, la región andina presenta más de 20 proyectos a inversores de todo el mundo

Los ojos del mundo minero estarán puestos en Mendoza este viernes, día en el que empresarios de la industria, inversores globales y gobernadores participarán del Finance Day & Roadshow, un evento cerrado en la Bolsa de Comercio que pondrá fin al Argentina & LatAm Critical Minerals 2025 Summit.
“El objetivo es capitalizar el gran interés internacional en el desarrollo minero de la región andina, entendiendo que el financiamiento será clave para garantizar un crecimiento ordenado”, aseguró la ministra Jimena Latorre al anticipar el evento.
El momento del día pasará por el panel de gobernadores de la Mesa del Cobre. Al anfitrión Alfredo Cornejo se sumarán Marcelo Orrego, de San Juan; Raúl Jalil, de Catamarca; Carlos Sadir, de Jujuy; y Gustavo Sáenz, de Salta.
Según pudo saber Diario UNO, los gobernadores presentarán los avances y oportunidades en materia minera ante más de 100 líderes de la industria; aportando, como Ejecutivo, a dar señales de seguridad jurídica a posibles inversores.
Qué es el Finance Day & Roadshow que copa la agenda minera
El evento reúne tres patas claves de la industria minera: el sector público, el privado, con empresas líderes en la exploración y explotación de cobre, litio, oro y plata, y fondos de inversión internacionales dispuestos a financiar proyectos.
En Buenos Aires, donde comenzó la cumbre, este jueves se debate sobre políticas mineras, marcos regulatorios, desafíos de la infraestructura. Y este viernes, en Mendoza, el foco estará puesto en el enlace entre el empresario minero y el inversor, es decir, en las oportunidades de inversión prácticas.
Con este primer Finance Day, Mendoza busca posicionarse como un hub financiero dentro del mundo minero. Lo que se busca es facilitar la interacción directa entre quienes tienen el capital y quienes tienen las ideas y proyectos.
Según confiaron desde Impulsa Mendoza, la empresa estatal mendocina que promueve la minería, este viernes se presentarán a inversores cualificados más de 20 proyectos preseleccionados.
Empresarios compartirán proyectos de cobre, litio, oro y plata y sus datos técnicos y financieros para que los inversores puedan evaluarlos.
La clave del evento pasa también por las reuniones privadas y estratégicas entre unos y otros. E incluso, al terminar la jornada en la Bolsa de Comercio, los ejecutivos podrán continuar sus encuentros de negocios en bodegas.
Una participación esencial tendrá la TSX Venture Exchange (Bolsa de Valores de Toronto), que copatrocina el roadshow internacional durante el Finance Day. El Gobierno de Mendoza entiende esta presencia como un espaldarazo a la provincia en esa búsqueda de posicionarse como una especie de puerta de entrada de los proyectos mineros a los mercados de capitales.
La Malargüe minera se muestra ante los inversores
Otro de los momentos importantes del día para Mendoza será el de la presentación del Malargüe Distrito Minero Occidental que hará Impulsa Mendoza.
La intención es mostrar a esta región mendocina, en la que abundan los minerales, especialmente el cobre, como una oportunidad de inversión a largo plazo.
Este viernes se conocerán de primera mano, durante el Finance Day, los avances recientes en exploración; y se pondrán sobre la mesa los proyectos mineros que están en busca de asociaciones y financiación.