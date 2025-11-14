Vidriera minera: en Mendoza, la región andina presenta más de 20 proyectos a inversores de todo el mundo

Alfredo Cornejo-Marcelo Orrego (1).jpg Alfredo Cornejo y Marcelo Orrego serán dos de los protagonistas del Finance Day en Mendoza.

Según pudo saber Diario UNO, los gobernadores presentarán los avances y oportunidades en materia minera ante más de 100 líderes de la industria; aportando, como Ejecutivo, a dar señales de seguridad jurídica a posibles inversores.

Qué es el Finance Day & Roadshow que copa la agenda minera

El evento reúne tres patas claves de la industria minera: el sector público, el privado, con empresas líderes en la exploración y explotación de cobre, litio, oro y plata, y fondos de inversión internacionales dispuestos a financiar proyectos.

En Buenos Aires, donde comenzó la cumbre, este jueves se debate sobre políticas mineras, marcos regulatorios, desafíos de la infraestructura. Y este viernes, en Mendoza, el foco estará puesto en el enlace entre el empresario minero y el inversor, es decir, en las oportunidades de inversión prácticas.

Con este primer Finance Day, Mendoza busca posicionarse como un hub financiero dentro del mundo minero. Lo que se busca es facilitar la interacción directa entre quienes tienen el capital y quienes tienen las ideas y proyectos.

Según confiaron desde Impulsa Mendoza, la empresa estatal mendocina que promueve la minería, este viernes se presentarán a inversores cualificados más de 20 proyectos preseleccionados.

Empresarios compartirán proyectos de cobre, litio, oro y plata y sus datos técnicos y financieros para que los inversores puedan evaluarlos.

Portada impulsa mendoza La apertura de Mercado en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX) del año pasado se realizó desde Mendoza.

La clave del evento pasa también por las reuniones privadas y estratégicas entre unos y otros. E incluso, al terminar la jornada en la Bolsa de Comercio, los ejecutivos podrán continuar sus encuentros de negocios en bodegas.

Una participación esencial tendrá la TSX Venture Exchange (Bolsa de Valores de Toronto), que copatrocina el roadshow internacional durante el Finance Day. El Gobierno de Mendoza entiende esta presencia como un espaldarazo a la provincia en esa búsqueda de posicionarse como una especie de puerta de entrada de los proyectos mineros a los mercados de capitales.

La Malargüe minera se muestra ante los inversores

Otro de los momentos importantes del día para Mendoza será el de la presentación del Malargüe Distrito Minero Occidental que hará Impulsa Mendoza.

kobrea exploracion minera en malargüe.jpg Kobrea es la empresa minera que más ha avanzado en la exploración de cobre en Malargüe desde la aprobación de las declaraciones de impacto ambiental.

La intención es mostrar a esta región mendocina, en la que abundan los minerales, especialmente el cobre, como una oportunidad de inversión a largo plazo.

Este viernes se conocerán de primera mano, durante el Finance Day, los avances recientes en exploración; y se pondrán sobre la mesa los proyectos mineros que están en busca de asociaciones y financiación.