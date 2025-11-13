Nuevo round: ahora Julieta Silva denunció a una mujer por amenazarla por mensajes

Julieta Silva Julieta Silva aseguró haber sido amenazada.

No es el primer cruce judicial entre Julieta Silva y esta mujer. De hecho ya existía una denuncia inversa anterior donde la expareja de Lucas Giménez aseguró que Julieta Silva la llamó y le dijo que "te voy a comer el hígado y los riñones". Estuvo imputada en esa causa pero terminó sobreseída finalmente.

Nuevo capítulo judicial de Julieta Silva en San Rafael

Desde el 24 de julio pasado que Julieta Silva está privada de su libertad -unos días en el penal y luego con arresto domiciliario-. Fue tras una denuncia que luego fue ampliando su entonces esposo, Lucas Adrián Giménez (42). Ese pleito, llegó a su punto final a mediados de octubre con una condena a 9 meses de prisión por lesiones leves agravadas por el vínculo.

Se realizó un juicio abreviado donde las partes acordaron que Julieta Silva sea sobreseída de otros delitos -privación ilegítima de la libertad, desobediencia judicial y amenazas-, así como también que mantenga el estado de prisión domiciliaria hasta que cumpla su pena, el próximo 24 de abril. Deberá cumplirla en su totalidad ya que se declaró su reincidencia -tenía la condena anterior por atropellar y matar a Genaro Fortunato en 2017- y porque la sentencia quedó firme ya que las partes renunciaron a los plazos para apelarla.