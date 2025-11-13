Una vez más, Julieta Silva (37) protagoniza una causa judicial en San Rafael. Pero en este caso, no como acusada sino como denunciante. La mujer aseguró haber recibido amenazas mediante mensajes por parte de una mujer con la cual mantiene una prohibición de contacto y acercamiento.
Nuevo round: ahora Julieta Silva denunció a una mujer por amenazarla por mensajes
Julieta Silva dijo que las amenazas fueron de la exnovia de Lucas Giménez (42), su exnovio con quien mantuvo un pleito judicial que derivó en condena hace días
Julieta Silva se encuentra actualmente en prisión domiciliaria, luego de haber sido condenada hace unas semanas por lesiones contra su expareja, Lucas Adrián Giménez (42). La mujer realizó una denuncia y pidió una autorización especial para poder salir de su casa y trasladarse a la Oficina Fiscal 1, ubicada en la Comisaría 32 de San Rafael, a ampliar la acusación.
Según comentaron fuentes judiciales, Julieta Silva aseguró que recibió mensajes con insultos y tratándola de "asesina" por parte de una mujer que sería la exnovia de Lucas Giménez -se reserva su identidad-. De hecho, desde fines de 2024 ambas mujeres tienen una prohibición de acercamiento y contacto. La investigación por amenazas se encuentra en sus primeros pasos y la apuntada no ha sido imputada en el expediente, según trascendió.
No es el primer cruce judicial entre Julieta Silva y esta mujer. De hecho ya existía una denuncia inversa anterior donde la expareja de Lucas Giménez aseguró que Julieta Silva la llamó y le dijo que "te voy a comer el hígado y los riñones". Estuvo imputada en esa causa pero terminó sobreseída finalmente.
Nuevo capítulo judicial de Julieta Silva en San Rafael
Desde el 24 de julio pasado que Julieta Silva está privada de su libertad -unos días en el penal y luego con arresto domiciliario-. Fue tras una denuncia que luego fue ampliando su entonces esposo, Lucas Adrián Giménez (42). Ese pleito, llegó a su punto final a mediados de octubre con una condena a 9 meses de prisión por lesiones leves agravadas por el vínculo.
Se realizó un juicio abreviado donde las partes acordaron que Julieta Silva sea sobreseída de otros delitos -privación ilegítima de la libertad, desobediencia judicial y amenazas-, así como también que mantenga el estado de prisión domiciliaria hasta que cumpla su pena, el próximo 24 de abril. Deberá cumplirla en su totalidad ya que se declaró su reincidencia -tenía la condena anterior por atropellar y matar a Genaro Fortunato en 2017- y porque la sentencia quedó firme ya que las partes renunciaron a los plazos para apelarla.