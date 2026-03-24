Cómo es el plan del IPV para tener una casa propia y pagar cuotas de menos de $300.000

Uno de los sueños más difíciles de cumplir para muchas personas o familias es el de tener una casa propia y dejar de pagar alquileres o vivir bajo el techo de otra persona. Y un plan del Instituto Provincial de Vivienda (IPV) puede cumplir ese anhelo.
En la actualidad, si una persona busca acceder a una casa propia puede hacerlo a través de créditos hipotecarios con algún banco o desde el IPV, que posee un plan de viviendas para todas aquellas personas que cuenten o compren un lote.
Este plan de viviendas del IPV posee varios requisitos, los más importantes son que las personas no posean otras propiedades, tengan un ahorro previo y puedan pagar una cuota que comienza desde los $297.000, dependiendo de los ingresos y los metros cuadrados de la vivienda en la que uno quiera vivir.
Cómo es el plan de viviendas del IPV para tener una casa
El plan del IPV que permite el acceso a una vivienda es Construyo Mi Casa. Este consiste en la otorgación de un crédito para que las familias o personas que posean un lote o un sitio en el que construir puedan levantar su propia vivienda y así cumplir el sueño de tener su propio techo.
Las cuotas de este crédito del IPV dependen de los m2 que posea la casa que se va a construir y de los ingresos familiares. Por eso mismo, el valor de la cuota puede empezar en $297.000.
Estos son los precios de las cuotas del IPV, según la superficie de la casa que se vaya a construir:
- 55 m²: $297.771 (ingreso mínimo requerido: $1.488.859)
- 69 m²: $342.947 (ingreso mínimo: $1.714.871)
- 80 m²: $382.362 (ingreso mínimo: $1.911.811)
- 100 m²: $453.642 (ingreso mínimo: $2.269.212)
- 120 m²: $559.822 (ingreso mínimo: $2.799.110)
- 140 m²: $637.279 (ingreso mínimo: $3.186.396)
El crédito, según lo dispuesto por el IPV, se devuelve en un plazo de hasta 240 meses (20 años). El pago comienza un año después del inicio de la obra y las cuotas se ajustan según el Coeficiente de Variación Salarial (CVS). La cuota de la casa nunca debe superar el 20% de los ingresos familiares.
Requisitos para ingresar al plan de viviendas del IPV
Las personas interesadas en las casas del IPV deben poseer un terreno propio o adquirirlo dentro del período de ahorro de 36 meses. Además, debe poseer:
- Servicios de agua potable y energía eléctrica
- El titular no debe posee otros inmuebles a su nombre
- Si el lote estuviese en un barrio privado, las expensas no pueden superar el 50% de la cuota correspondiente a la opción de 80 m².