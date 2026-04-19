Acho Estol y Josué Geredús presentarán oficialmente su álbum “Pecados del Futuro” el jueves 23 de abril en la Sala Ana Frank (Maipú 230, Ciudad). El concierto marcará el debut escénico de este proyecto nacido en Mendoza, donde los autores, acompañados por la Orquesta Onírica, desplegarán un repertorio que viaja desde el tango tradicional hasta ritmos europeos y folclóricos bajo una estética de "tren fantasma en llamas". Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Passline.
Acho Estol y Josué Geredús estrenan "Pecados del Futuro" en vivo
El dúo de compositores traslada su "saga psicodélica" al escenario junto a la Orquesta Onírica en una noche que promete fundir el tango con el punk y el surrealismo
Un encuentro de dos mundos
El álbum es el resultado de una simbiosis creativa que comenzó en Buenos Aires y se consolidó en noviembre de 2025. En apenas cuatro meses, Estol y Geredús compusieron y grabaron una obra donde las voces operísticas conviven con la furia del rock y la profundidad del tango. Grabado en los míticos Estudios Ion, el disco cuenta con una instrumentación ecléctica que incluye desde mandolinas y banjos hasta sintetizadores y samplers.
La Orquesta Onírica y el ADN telúrico
En vivo, el dúo será respaldado por una formación de lujo que incluye a Cucuza Castiello y Mamba Malí en voces, junto a una instrumentación de cámara que refuerza ese sonido de "película soviética" y psicodelia andina. Con raíces mendocinas compartidas, los autores logran que el folklore y el vino tinto se mezclen con una maquinaria de canciones técnica pero desenfadada, llevando la tradición a un presente creativo disruptivo.
Acho Estol y Josué Geredús se conocieron en Buenos Aires antes de la pandemia, provenientes de proyectos vinculados al tango como La Chicana y El Mafalda Guerra, respectivamente.
En abril de 2025 Geredús participó como pianista en la grabación del disco en vivo de La Chicana, Puro Tango, realizada en Maipú, en la vieja casona familiar de los Guevara. En noviembre del mismo año empezaron a escribir juntos este disco en Mendoza, el proyecto se convirtió rápidamente en una saga psicodélica. Compuesto y grabado íntegramente en cuatro meses.