Acho Estol y Josué Geredús estrenan "Pecados del Futuro" en vivo

Un encuentro de dos mundos

El álbum es el resultado de una simbiosis creativa que comenzó en Buenos Aires y se consolidó en noviembre de 2025. En apenas cuatro meses, Estol y Geredús compusieron y grabaron una obra donde las voces operísticas conviven con la furia del rock y la profundidad del tango. Grabado en los míticos Estudios Ion, el disco cuenta con una instrumentación ecléctica que incluye desde mandolinas y banjos hasta sintetizadores y samplers.

Acho Estol y Josué Geredús 1 Acho Estol y Josué Geredús se conocieron en Buenos Aires antes de la pandemia.

La Orquesta Onírica y el ADN telúrico

En vivo, el dúo será respaldado por una formación de lujo que incluye a Cucuza Castiello y Mamba Malí en voces, junto a una instrumentación de cámara que refuerza ese sonido de "película soviética" y psicodelia andina. Con raíces mendocinas compartidas, los autores logran que el folklore y el vino tinto se mezclen con una maquinaria de canciones técnica pero desenfadada, llevando la tradición a un presente creativo disruptivo.