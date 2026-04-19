Semana de frío en Mendoza: mínimas de un dígito, nubosidad persistente y lloviznas

Frío Polar en Mendoza, clima. Pronóstico (17).jpeg Semana fresca en Mendoza. Foto: Cristián Lozano / Diario UNO

El martes se mantendrá el tiempo inestable. Se espera mínima de 9°C y máxima de 17°C, con lloviznas en la madrugada y la mañana y mejoras parciales hacia la tarde y la noche, cuando el cielo estará parcialmente nublado.

A mitad de semana comenzará una leve recuperación térmica. Se prevé mínima de 8°C y máxima de 18°C, con cielo parcialmente nublado durante todo el día.

El jueves continuará la mejora con mínima de 11°C y máxima de 19°C, bajo cielo parcialmente nublado durante toda la jornada.

El viernes volverá a sentirse el frío con fuerza: mínima de 10°C y máxima de apenas 13°C, con cielo algo nublado durante todo el día.

Para el sábado se espera una mínima de 12°C y una máxima de 20°C, y cielo parcialmente nublado, en lo que será el día más templado del período.

El pronóstico en alta montaña del SMN

El pronóstico del SMN anticipó una semana marcada por nevadas, temperaturas bajo cero persistentes y condiciones adversas en la alta montaña.

Este domingo comenzó con nevadas durante todo el día, con mínima de -6°C y máxima de 5°C.

El lunes será la jornada más fría y compleja: mínima de -11°C y máxima de 0°C, con lluvias y nevadas persistentes durante toda la jornada.

Alta montaña nieve 1 Se esperan nevadas en la alta montaña.

El martes cesarán las precipitaciones, aunque continuará el frío intenso. Se espera mínima de -10°C y máxima de 0°C, con cielo mayormente nublado.

Entre miércoles y jueves dominará el cielo parcialmente nublado, con mínimas de -9°C y máximas de -1°C, manteniéndose el ambiente muy frío.

El viernes se perfila como uno de los días más rigurosos: mínima de -7°C y máxima de -7°C, es decir, temperaturas negativas durante todo el día.

El sábado continuará el frío con mínima de -7°C y máxima de -1°C, bajo cielo parcialmente nublado.