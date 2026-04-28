León Gieco llega con un concierto único en el Teatro Plaza

Así será cuando, el sábado, y tras una presentación en San Juan, el artista llegue a Mendoza acompañado por la pianista Joana Gieco y el guitarrista Alejo León, dos músicos con una sólida trayectoria en la escena nacional, especialmente en el metal argentino.

León Gieco 1 León Gieco acompañado por la pianista Joana Gieco y el guitarrista Alejo León.

El concierto de León Gieco en Mendoza

La propuesta consistirá en un recorrido que combinará imágenes, anécdotas y canciones, dibujando el recuerdo de una vida compartida junto a uno de los más célebres cantautores de la música argentina.

Gieco ha dejado en su obra un legado enorme, una historia construida junto a su público y tiene mucho para mostrar, para dar y para repasar. Con una trayectoria que comenzó a los 8 años y que ya suma más de seis décadas, el reconocido músico ofrecerá una noche cargada de emociones, de esas que solo la música puede provocar.

El recital también incluirá canciones de su último disco, "El hombrecito del mar", un trabajo disponible en plataformas digitales.

“Cachito, el campeón de Corrientes”, “En el país de la libertad”, “La cultura es la sonrisa”, “Canción para Carito” y “La memoria”, entre otras, formarán parte de una lista de temas que confirma, una vez más, la generosidad artística del cantante.

Hay que recordar que este espectáculo será la única función que dará Gieco en Mendoza.