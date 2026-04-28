León Gieco volverá a presentarse en Mendoza el sábado 2 de mayo a las 21.30. Será en el Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz), en lo que promete ser una noche cargada de emoción, memoria y música compartida. Las entradas están a la venta en EntradaWeb.
León Gieco llega con un concierto único en el Teatro Plaza
El músico promete una noche en la que habrá temas de su más reciente trabajo "El hombrecito del mar" y no faltarán sus aclamados éxitos
La relación de León Gieco con Mendoza tiene mucha historia. No se trata de simples presentaciones, porque el músico, a través de su obra, supo sembrar en esta tierra: amigos, momentos, homenajes y hasta una escuela que lleva su nombre.
Siempre, de alguna u otra forma, la provincia ha estado presente en sus canciones. Por eso, la noticia de que volverá a presentarse en, esta vez en el teatro Plaza, luego de una larga pausa, fue recibida con entusiasmo y expectativa.
Así será cuando, el sábado, y tras una presentación en San Juan, el artista llegue a Mendoza acompañado por la pianista Joana Gieco y el guitarrista Alejo León, dos músicos con una sólida trayectoria en la escena nacional, especialmente en el metal argentino.
El concierto de León Gieco en Mendoza
La propuesta consistirá en un recorrido que combinará imágenes, anécdotas y canciones, dibujando el recuerdo de una vida compartida junto a uno de los más célebres cantautores de la música argentina.
Gieco ha dejado en su obra un legado enorme, una historia construida junto a su público y tiene mucho para mostrar, para dar y para repasar. Con una trayectoria que comenzó a los 8 años y que ya suma más de seis décadas, el reconocido músico ofrecerá una noche cargada de emociones, de esas que solo la música puede provocar.
El recital también incluirá canciones de su último disco, "El hombrecito del mar", un trabajo disponible en plataformas digitales.
“Cachito, el campeón de Corrientes”, “En el país de la libertad”, “La cultura es la sonrisa”, “Canción para Carito” y “La memoria”, entre otras, formarán parte de una lista de temas que confirma, una vez más, la generosidad artística del cantante.
Hay que recordar que este espectáculo será la única función que dará Gieco en Mendoza.