Ni cerámico ni porcelanato: pisos flotantes de alta gama son tendencia para 2026

Especialistas en arquitectura y decoración comienzan a despedirse de los pisos tradicionales y señalan a este material para ambientes modernos

Por UNO
Los pisos flotantes de alta gama marcan tendencia para 2026. Foto: Pewen

En los últimos tiempos, la cerámica dominó el mercado de revestimientos y pisos, pero su reinado podría llegar a su fin. No por el crecimiento del porcelanato, que tiene más calidad y duración, sino por una nueva tendencia: los pisos flotantes de alta gama, un material que se destaca por su versatilidad y estética en la arquitectura y decoración.

Estos pisos, a contramano de las opciones tradicionales, están diseñados con tecnología avanzada para imitar la apariencia y textura de la madera y la piedra. Su realismo notable. Además de su atractivo visual, ofrecen una resistencia superior al desgaste y la humedad, lo que los convierte en una alternativa práctica para cualquier ambiente.

Pisos flotantes de alta gama
Los pisos flotantes se pueden aplicar en cualquier espacio de la casa.

Ventajas de los pisos flotantes

Especialistas en construcción como arquitectos y diseñadores destacan las múltiples ventajas de este material que se usa mucho en las viviendas tipo Tiny house:

  • Estética realista. Aportan calidez y sofisticación a los espacios, con diseños que van desde tonos nórdicos y claros hasta texturas oscuras y elegantes.
  • Durabilidad y resistencia. Soportan el alto tránsito, la humedad y el uso diario. Mantienen su aspecto a lo largo del tiempo.
  • Fácil mantenimiento. Son sencillos de limpiar, lo que los hace ideales en hogares y comercios.
  • Adaptabilidad. Se integran sin problemas en diversos estilos decorativos, desde el minimalista hasta el clásico o contemporáneo.

Dónde usar pisos flotantes

Los pisos flotantes pueden ser la solución que tanto tiempo se ha buscado para renovar diferentes espacios, según especifica el sitio especializado Pewen.

  • Cocina. Reemplaza la cerámica y crea un ambiente más cálido y moderno.
  • Living o comedor. Logra una sensación de continuidad y amplitud en sus áreas sociales.
  • Habitaciones. Combina el material con alfombras o textiles para sumar confort y calidez.

Con la llegada de 2026, los pisos flotantes se consolidan como una opción inteligente y de vanguardia para quienes buscan una solución estética y funcional sin sacrificar la durabilidad.

