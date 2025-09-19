Ni cerámico ni porcelanato: pisos flotantes de alta gama son tendencia para 2026

Ventajas de los pisos flotantes

Especialistas en construcción como arquitectos y diseñadores destacan las múltiples ventajas de este material que se usa mucho en las viviendas tipo Tiny house:

Estética realista. Aportan calidez y sofisticación a los espacios, con diseños que van desde tonos nórdicos y claros hasta texturas oscuras y elegantes.

. Son sencillos de limpiar, lo que los hace ideales en hogares y comercios. Adaptabilidad. Se integran sin problemas en diversos estilos decorativos, desde el minimalista hasta el clásico o contemporáneo.

Dónde usar pisos flotantes

Los pisos flotantes pueden ser la solución que tanto tiempo se ha buscado para renovar diferentes espacios, según especifica el sitio especializado Pewen.

Cocina. Reemplaza la cerámica y crea un ambiente más cálido y moderno.

Con la llegada de 2026, los pisos flotantes se consolidan como una opción inteligente y de vanguardia para quienes buscan una solución estética y funcional sin sacrificar la durabilidad.