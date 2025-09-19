Ni cerámico ni porcelanato: pisos flotantes de alta gama son tendencia para 2026

Ventajas de los pisos flotantes
Especialistas en construcción como arquitectos y diseñadores destacan las múltiples ventajas de este material que se usa mucho en las viviendas tipo Tiny house:
- Estética realista. Aportan calidez y sofisticación a los espacios, con diseños que van desde tonos nórdicos y claros hasta texturas oscuras y elegantes.
- Durabilidad y resistencia. Soportan el alto tránsito, la humedad y el uso diario. Mantienen su aspecto a lo largo del tiempo.
- Fácil mantenimiento. Son sencillos de limpiar, lo que los hace ideales en hogares y comercios.
- Adaptabilidad. Se integran sin problemas en diversos estilos decorativos, desde el minimalista hasta el clásico o contemporáneo.
Dónde usar pisos flotantes
Los pisos flotantes pueden ser la solución que tanto tiempo se ha buscado para renovar diferentes espacios, según especifica el sitio especializado Pewen.
- Cocina. Reemplaza la cerámica y crea un ambiente más cálido y moderno.
- Living o comedor. Logra una sensación de continuidad y amplitud en sus áreas sociales.
- Habitaciones. Combina el material con alfombras o textiles para sumar confort y calidez.
Con la llegada de 2026, los pisos flotantes se consolidan como una opción inteligente y de vanguardia para quienes buscan una solución estética y funcional sin sacrificar la durabilidad.