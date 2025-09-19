Mejor que el truco del arroz: lo que tienes que hacer rápidamente si tu teléfono se cae al agua

teléfono agua Este es el truco que debes hacer si tu teléfono se cae al agua.

Por otro lado, se recomienda evitar utilizar secadores porque los componentes internos del smartphone son sensibles al calor extremo y podrían dañarse si los exponemos a este tipo de aire. Simplemente debemos aguardar algunas horas (dependiendo de la forma en la que se mojó el teléfono) hasta que el dispositivo se seque solo.

Cuando estemos seguros de que el celular está seco, recién allí podremos colocarle otra vez la tarjeta de memoria y el chip. Posteriormente, lo encenderemos para ver si funciona o si el teléfono sufrió algún daño mayor dependiendo de la cantidad de agua que ingresó a su interior.

teléfono agua celular Este truco te permitirá mantener los componentes de tu teléfono intactos.

Recordemos que cada smartphone tiene una certificación otorgada por su fabricante en donde nos dice qué tan resistente es el celular. Es un código compuesto por las letras IP, seguidas de dos números, en donde el primero marcará su resistencia al polvo y el segundo al agua.

Cuanto más alto sea el número, mejor será el nivel de resistencia que tendrá el teléfono. Por ejemplo, si tiene un nivel 6, el celular resistirá chorros de agua potente; si tiene un nivel 8, estará protegido contra los efectos de la inmersión continuada en agua; y si es de un nivel 9, el smartphone resistirá chorros de agua de alta presión y temperatura.

Esto quiere decir que, si el teléfono tiene un nivel de resistencia alto, no será necesario secar el celular como te detallé anteriormente. Si su certificación es baja, sí o sí tendremos que secarlo para que no se rompa.