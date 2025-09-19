Inicio Sociedad truco
Mejor que el truco del arroz: lo que tienes que hacer rápidamente si tu teléfono se cae al agua

Si accidentalmente tu teléfono se moja o se cae al agua, deberás poner en práctica este truco infalible

Este truco evitará daños en el teléfono.

Años atrás, si tu teléfono se caía al agua, debías poner en práctica un truco infalible: dejarlo secar en un recipiente con granos de arroz. Con el paso del tiempo, los celulares se volvieron más resistentes y esta técnica quedó en el olvido. Por esta razón, hoy te contaré otro método infalible para evitar que los componentes internos del smartphone se dañen.

Esto es lo que debes hacer si tu teléfono se moja accidentalmente

Si tienes el teléfono en tu bolsillo y se cae al agua o se moja accidentalmente, de inmediato debes apagar el dispositivo. El siguiente paso de este truco consistirá en golpearlo suavemente con la palma de la mano, algo que nos permitirá quitar las gotitas de agua que se encuentran en el puerto de carga. En este punto, no se recomienda pasar hisopos o una servilleta.

Después de esto, tendrás que quitar la tarjeta SIM, la tarjeta de memoria y retirar la funda. Procura dejar el teléfono en un lugar ventilado durante la mayor cantidad de tiempo posible. La paciencia será clave en este método para que todos los componentes del celular se sequen.

Este es el truco que debes hacer si tu teléfono se cae al agua.

Por otro lado, se recomienda evitar utilizar secadores porque los componentes internos del smartphone son sensibles al calor extremo y podrían dañarse si los exponemos a este tipo de aire. Simplemente debemos aguardar algunas horas (dependiendo de la forma en la que se mojó el teléfono) hasta que el dispositivo se seque solo.

Cuando estemos seguros de que el celular está seco, recién allí podremos colocarle otra vez la tarjeta de memoria y el chip. Posteriormente, lo encenderemos para ver si funciona o si el teléfono sufrió algún daño mayor dependiendo de la cantidad de agua que ingresó a su interior.

Este truco te permitirá mantener los componentes de tu teléfono intactos.

Recordemos que cada smartphone tiene una certificación otorgada por su fabricante en donde nos dice qué tan resistente es el celular. Es un código compuesto por las letras IP, seguidas de dos números, en donde el primero marcará su resistencia al polvo y el segundo al agua.

Cuanto más alto sea el número, mejor será el nivel de resistencia que tendrá el teléfono. Por ejemplo, si tiene un nivel 6, el celular resistirá chorros de agua potente; si tiene un nivel 8, estará protegido contra los efectos de la inmersión continuada en agua; y si es de un nivel 9, el smartphone resistirá chorros de agua de alta presión y temperatura.

Esto quiere decir que, si el teléfono tiene un nivel de resistencia alto, no será necesario secar el celular como te detallé anteriormente. Si su certificación es baja, sí o sí tendremos que secarlo para que no se rompa.

