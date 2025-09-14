El primer punto a destacar del Galaxy A55 es que trae incorporada la tecnología NFC (Near Field Communication). La misma permite establecer una comunicación inalámbrica, de corto alcance y alta frecuencia con la que se puede transmitir información entre dos dispositivos que equipen un chip NFC. Con esta función podremos, por ejemplo, pagar en cualquier tienda solamente acercando el teléfono a un posnet o transferir archivos con otro celular que se encuentre cerca.

Además de la tecnología NFC, este smartphone de Samsung trae una cámara principal de 50 MP que toma fotografías nítidas y detalladas, captando pequeños detalles y colores dinámicos para una nueva experiencia visual. En la misma línea, logra imágenes nocturnas con poco ruido visual. También trae una cámara selfie de 32 MP, un gran angular de 12 MP y una cámara macro de 5 MP.

cámaras teléfono Samsung Galaxy A55 Este celular trae un completo sistema de cámaras.

Por último, y no menos importante, otro punto a resaltar sobre el Galaxy A55 es su batería que dura más de 48 horas. Desde Samsung destacan que este teléfono cuenta con una carga super rápida de 5000 mAh, lo que permite estar conectado por más tiempo y cargar el celular a mayor velocidad.

Otras características del Samsung Galaxy A55