Este teléfono Samsung trae funciones únicas.

Entre los teléfonos destacados del sector gama media, Samsung tiene uno de los más baratos y con mayor cantidad de utilidades. Se trata de un dispositivo que se destaca por traer tecnología NFC, una potente cámara principal de 50 MP para tomar fotografías profesionales y también una batería que dura más de 48 horas. Después de conocer este celular, seguramente querrás tenerlo en tus manos.

Descubre el barato y completo teléfono que tiene Samsung entre sus filas

Si estas por cambiar tu celular y no quieres derrochar dinero en dispositivos tope de gama, puedes optar por esta barata alternativa que ofrece Samsung: el Galaxy A55. Este teléfono lleva poco tiempo en el mercado, por lo que todavía cuenta con varios años más de actualizaciones en su sistema operativo. Además, trae características lo convierten en un smartphone todoterreno.

Samsung Galaxy A55
El Samsung Galaxy A55 es de los teléfonos más completos dentro de la gama media.

El primer punto a destacar del Galaxy A55 es que trae incorporada la tecnología NFC (Near Field Communication). La misma permite establecer una comunicación inalámbrica, de corto alcance y alta frecuencia con la que se puede transmitir información entre dos dispositivos que equipen un chip NFC. Con esta función podremos, por ejemplo, pagar en cualquier tienda solamente acercando el teléfono a un posnet o transferir archivos con otro celular que se encuentre cerca.

Además de la tecnología NFC, este smartphone de Samsung trae una cámara principal de 50 MP que toma fotografías nítidas y detalladas, captando pequeños detalles y colores dinámicos para una nueva experiencia visual. En la misma línea, logra imágenes nocturnas con poco ruido visual. También trae una cámara selfie de 32 MP, un gran angular de 12 MP y una cámara macro de 5 MP.

cámaras teléfono Samsung Galaxy A55
Este celular trae un completo sistema de cámaras.

Por último, y no menos importante, otro punto a resaltar sobre el Galaxy A55 es su batería que dura más de 48 horas. Desde Samsung destacan que este teléfono cuenta con una carga super rápida de 5000 mAh, lo que permite estar conectado por más tiempo y cargar el celular a mayor velocidad.

Otras características del Samsung Galaxy A55

  • Procesador: 2.75GHz, 2GHz Octa-Core
  • Tamaño de pantalla: 6.6" 1080 x 2340 (FHD+) Super AMOLED
  • Memoria RAM: 8 GB
  • Almacenamiento: 128 GB/ 256 GB
  • Precio: $939,999 ARS

