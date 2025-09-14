Créditos hipotecarios del IPV: cómo inscribirse a la casa de una cuota menor a 300 mil pesos

Cómo inscribirse a un crédito hipotecario del IPV

Inscribirse en esta línea de créditos hipotecarios del IPV cuenta con varios puntos, y la página web oficial, describe punto por punto los pasos que deben seguirse. Es importante remarcar que cada línea de préstamos varía sus requisitos y condiciones.

Los pasos a seguir para esta línea de créditos hipotecarios del IPV son los siguientes:

Reunir toda la documentación, digitalizarla en caso de que sea necesario, completar el formulario con los datos y subir los archivos en PDF.

Luego de esto, el IPV verifica el cumplimiento de los requisitos y evalúan la postulación.

El siguiente paso es una evaluación de la aptitud de terrenos.

Formalización de los contratos de ahorro previo con el IPV.

Otorgamiento del crédito, ya sea porque se cumplió el periodo de ahorro (36 cuotas) o porque se participó de una licitación.

Luego se procede a la construcción según el cronograma de desembolsos.

ipv casa propia creditos.jpg Esta línea de créditos hipotecarios ofrece la posibilidad de construir la casa a tu gusto en tamaño.

Cuál es la línea de créditos hipotecarios del IPV que entrega casas con cuotas menores a 300 mil pesos

El IPV cuenta con una amplia línea de créditos hipotecarios para las personas, con el objetivo de brindarle una oportunidad a aquellos que no pueden acceder a un préstamo para viviendas bancario. En la actualidad, únicamente el Programa Construyo Mi Casa se encuentra disponible para inscribirse.

Lo interesante de este crédito hipotecario, es que el IPV permite que la persona pueda construir una vivienda a su gusto, pero sabiendo que el monto varía de acuerdo al tamaño que el propietario busca. El préstamo cubre un total del 85% del inmueble, y el tamaño debe estar entre los 55 m² y 140 m².

Esta línea de créditos hipotecarios del IPV cuenta con requisitos muy claros, y estos son los siguientes:

Ingreso Familiar Mínimo: $1.323.251,12 a $2.831.970,67

Aplicable a vivienda única.

Tener un terreno o adquirirlo en los 36 meses de ahorro previo.

El terreno debe contar con luz y agua potable. Si es en un barrio cerrado, las expensas no deben superar el 50% del monto de la cuota de la alternativa IV (80 m2).

No poseer inmuebles a su nombre.

casas creditos hipotecarios ipv 2.jpg Las casas del IPV son consideradas sociales por el valor de las cuotas.

Cuál es la cuota del crédito hipotecario del IPV de acuerdo a la casa y qué ingreso necesito