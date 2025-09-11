Créditos hipotecarios de Banco Nación: de cuánto es la cuota si pido 80 millones de pesos en septiembre

Créditos hipotecarios de Banco Nación: de cuánto es la cuota si pido 80 millones de pesos en septiembre

Los créditos hipotecarios se estancaron en este inicio de mes, y es que el Banco Nación sorprendió con el anuncio de algunos cambios en sus condiciones. De igual manera, los beneficios que ofrece el préstamo para casas, continúan para clientes y no clientes.

Las variaciones económicas de las últimas semanas, han llevado a que el Banco Nación deba reveer las condiciones para aceptar la solicitud de un crédito hipotecario. La entidad bancaria detalla en su página oficial, tasas de interés, plazos para pagar y hasta la oportunidad de conocer el valor de la cuota.

creditos hipotecarios banco nacion.jpg
El mes de septiembre, y las variaciones en la economía, causó cambios en los créditos hipotecarios del Banco Nación.

Banco Nación y créditos hipotecarios: requisitos obligatorios y plazos de pago

El crédito hipotecario que dispone el Banco Nación para destinarlo a la adquisición o construcción de una vivienda es en formato UVA (Unidades de Valor Adquisitivo), esto significa que se actualiza con base en el índice de precios al consumidor indicado en el BCRA.

Cada vez son más las personas que buscan acceder a créditos hipotecarios, y el Banco Nación se destaca principalmente por ofrecer una oportunidad a los no clientes, con condiciones muy similares a la de los clientes de la entidad bancaria.

Los principales puntos que hay que tener en cuenta sobre las condiciones principales que presenta el crédito hipotecario del Banco Nación son los siguientes:

  • Se maneja en formato UVA (Unidades de Valor Adquisitivo): se actualiza en basándose en el índice de precios al consumidor
  • El precio de UVA se consulta de acuerdo a lo que informa a diario el BCRA
  • Las cuotas se liquidan de forma mensual y del sistema francés
  • El monto máximo a solicitar es cercano a 390 millones de pesos
  • El crédito hipotecario cubre como máximo el 75% de la vivienda

Los plazos que dispone el Banco Nación para pagar las diferentes líneas de créditos hipotecarios son los siguientes:

  • Para adquisición o cambio de vivienda, el plazo podrá ser de 5, 10, 15, 20, 25 o 30 años.
  • Para construcción, 5, 10, 15, 20, 25 o 30 años a contar a partir del primer desembolso.
  • Para ampliación, refacción o terminación, podrán ser 5,10 o 15 años a contar a partir del primer desembolso.
creditos hipotecarios.png
El UVA regula el valor de las cuotas de los créditos hipotecarios.

Los requisitos económicos principales que debe cumplir quien solicita el crédito hipotecario en el Banco Nación son los siguientes:

Antigüedad laboral mínima:

  • Empleados de relación de dependencia, en planta permanente: se deberá acreditar una antigüedad laboral no menor a 1 año.
  • Contratados: como mínimo 4 años de antigüedad con contrato vigente.

Autónomos:

  • Inscriptos en Ganancias: 2 años en el ejercicio de la profesión u oficio a partir de la presentación de la primera DDJJ de ganancias. En el caso de que en dicho período el Usuario hubiere modificado su condición de Monotributista a responsable Inscripto y no poseer un año en la actual categoría, se considerará la menor.
  • Monotributistas: 2 años de antigüedad en la profesión u oficio a partir de la inscripción en el monotributo y 1 año en la categoría. En el caso de recategorización y no poseer un año en la actual categoría, se considerará la menor.

Banco Nación: de cuánto es la cuota si pido 80 millones de pesos en septiembre

Sacar la cuenta de lo que se pagará durante todo los años es prácticamente imposible, teniendo en consideración que varía por UVA o CSV. Lo que sí puede conocerse es el valor de la primera cuota a pagar.

Banco Nación puede prestar $80.000.000, por lo que la cuota inicial en este caso, si elegimos pagarlo en 30 años, sería de $405.348

