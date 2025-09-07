Banco Nación y un beneficio para empleados públicos en créditos hipotecarios: cómo funciona.

Para adquisición o cambio de vivienda, el plazo podrá ser de 5, 10, 15, 20, 25 o 30 años.

Para construcción, 5, 10, 15, 20, 25 o 30 años a contar a partir del primer desembolso.

Para ampliación, refacción o terminación, podrán ser 5,10 o 15 años a contar a partir del primer desembolso.

Qué líneas de créditos hipotecarios tiene el Banco Nación

El Banco Nación revela en su página oficial que ofrece créditos hipotecarios destinados a los siguientes fines:

Adquisición o cambio de vivienda

Construcción

Refacción, terminación o ampliación

Banco-Nacion-creditos-hipotecarios.jpg Hay condiciones que marca el Banco Nación, que varía de acuerdo a la línea de créditos hipotecarios.

Banco Nación y un beneficio exclusivo en créditos hipotecarios: cómo funciona y cuáles son los requisitos para empleados públicos

Uno de los puntos que hace diferencial a la oferta del Banco Nación, por sobre las demás opciones del mercado en materia de créditos hipotecarios, es que clientes y no clientes pueden acceder al préstamo de la entidad bancaria. El Nación tiene una gran cantidad de facilidades y beneficios para quienes buscan acceder al préstamo.

Entre las condiciones innegociables que tiene el Banco Nación en sus distintas líneas de créditos hipotecarios, se destaca que, la cobertura que ofrece la entidad bancaria por el valor de la vivienda, es de un 75%. Esto quiere decir que, del precio que tiene el inmueble, el préstamo cubre tan solo un porcentaje de él.

En ese contexto es que surge esta novedosa propuesta del Banco Nación, que tiene a empleados públicos como protagonistas. La entidad bancaria confirmó que este grupo de trabajadores cuenta con condiciones especiales en los créditos hipotecarios, tanto en tasas preferenciales, como también una cobertura del 90% del valor del inmueble.

Qué-bancos-dan-créditos-hipotecarios-cuál-es-el-monto-máximo-del-préstamo-y-con-qué-tasa-de-interés-1.jpg Empleados públicos nacionales y provinciales forman parte del beneficio del Banco Nación.

El Banco Nación revela que este beneficio en los créditos hipotecarios está apuntado a aquellos empleados públicos, del sector nacional y provincial. Los que están habilitados son los siguientes:

Empleado en planta permanente

Empleado contratado o asimilable que cobre sus haberes mediante BNA

Titulares de “Cuenta Especial de Regularización de Activos” (C.E.R.A) abiertas en el BNA, perciban o no sus ingresos a través de la institución

Un requisito obligatorio que solicita el Banco Nación en este beneficio en relación con los créditos hipotecarios, también es exclusivo para los empleados públicos. Estos son los siguientes: