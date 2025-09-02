Créditos hipotecarios de Banco Nación: de cuánto es la cuota si pido 60 millones de pesos en septiembre

Créditos hipotecarios de Banco Nación: de cuánto es la cuota si pido 60 millones de pesos en septiembre

El Banco Nacióncontinúa liderando el mercado en materia de créditos hipotecarios, y es que sus distintas líneas de préstamos para casas inclusive llevan mejores números que en el 2024. Hay que saber que la oferta de la entidad bancaria presenta una serie de beneficios exclusivos, que hacen que sea la favorita del mercado.

Con el inicio del mes de septiembre, las líneas de créditos hipotecarios del Banco Nación se vieron modificadas en una de las condiciones más importantes que maneja: el valor del UVA. A partir de ello, la entidad bancaria ofrece la posibilidad de simular un préstamo para casa teniendo en cuenta los plazos y montos que uno busca.

banco nacion, creditos hipotecarios.webp
La llegada del mes de septiembre genera cambios importantes en los créditos hipotecarios del Banco Nación

Banco Nación y créditos hipotecarios: requisitos obligatorios y plazos de pago

El crédito hipotecario que dispone el Banco Nación para destinarlo a la adquisición o construcción de una vivienda es en formato UVA (Unidades de Valor Adquisitivo), esto significa que se actualiza con base en el índice de precios al consumidor indicado en el BCRA.

Cada vez son más las personas que buscan acceder a créditos hipotecarios, y el Banco Nación se destaca principalmente por ofrecer una oportunidad a los no clientes, con condiciones muy similares a la de los clientes de la entidad bancaria.

Los principales puntos que hay que tener en cuenta sobre las condiciones principales que presenta el crédito hipotecario del Banco Nación son los siguientes:

  • Se maneja en formato UVA (Unidades de Valor Adquisitivo): se actualiza en base al índice de precios al consumidor
  • El precio de UVA se consulta de acuerdo a lo que informa a diario el BCRA
  • Las cuotas se liquidan de forma mensual y del sistema francés
  • El monto máximo a solicitar es cercano a 390 millones de pesos
  • El crédito hipotecario cubre como máximo el 75% de la vivienda

Los plazos que dispone el Banco Nación para pagar las diferentes líneas de créditos hipotecarios son los siguientes:

  • Para adquisición o cambio de vivienda, el plazo podrá ser de 5, 10, 15, 20, 25 o 30 años.
  • Para construcción, 5, 10, 15, 20, 25 o 30 años a contar a partir del primer desembolso.
  • Para ampliación, refacción o terminación, podrán ser 5,10 o 15 años a contar a partir del primer desembolso.
Banco-Nacion-creditos-hipotecarios.jpg
Los plazos del Banco Naci&oacute;n para el pago de cr&eacute;ditos hipotecarios var&iacute;an de entre 5 y 30 a&ntilde;os

Los plazos del Banco Nación para el pago de créditos hipotecarios varían de entre 5 y 30 años

Los requisitos económicos principales que debe cumplir quien solicita el crédito hipotecario en el Banco Nación son los siguientes:

Antigüedad laboral mínima:

  • Empleados de relación de dependencia, en planta permanente: se deberá acreditar una antigüedad laboral no menor a 1 año.
  • Contratados: como mínimo 4 años de antigüedad con contrato vigente.

Autónomos:

  • Inscriptos en Ganancias: 2 años en el ejercicio de la profesión u oficio a partir de la presentación de la primera DDJJ de ganancias. En el caso de que en dicho período el Usuario hubiere modificado su condición de Monotributista a responsable Inscripto y no poseer un año en la actual categoría, se considerará la menor.
  • Monotributistas: 2 años de antigüedad en la profesión u oficio a partir de la inscripción en el monotributo y 1 año en la categoría. En el caso de recategorización y no poseer un año en la actual categoría, se considerará la menor.

Banco Nación: de cuánto es la cuota si pido 60 millones de pesos en septiembre

Sacar la cuenta de lo que se pagará durante todo los años es prácticamente imposible, teniendo en consideración que varía por UVA o CSV. Lo que sí puede conocerse es el valor de la primera cuota a pagar.

Banco Nación puede prestar $60.000.000, por lo que la cuota inicial en este caso, si elegimos pagarlo en 30 años, sería de $304.011

