 Banco Nación anunció fuertes cambios en los créditos hipotecarios para septiembre

Cada vez son más las personas que buscan acceder a créditos hipotecarios, y el Banco Nación se destaca principalmente por ofrecer una oportunidad a los no clientes, con condiciones muy similares a la de los clientes de la entidad bancaria.

Los principales puntos que hay que tener en cuenta sobre las condiciones principales que presenta el crédito hipotecario del Banco Nación son los siguientes:

Se maneja en formato UVA (Unidades de Valor Adquisitivo): se actualiza en base al índice de precios al consumidor

El precio de UVA se consulta de acuerdo a lo que informa a diario el BCRA

Las cuotas se liquidan de forma mensual y del sistema francés

El monto máximo a solicitar es cercano a 390 millones de pesos

El crédito hipotecario cubre como máximo el 75% de la vivienda

Los plazos que dispone el Banco Nación para pagar las diferentes líneas de créditos hipotecarios son los siguientes:

Para adquisición o cambio de vivienda, el plazo podrá ser de 5, 10, 15, 20, 25 o 30 años.

Para construcción, 5, 10, 15, 20, 25 o 30 años a contar a partir del primer desembolso.

Para ampliación, refacción o terminación, podrán ser 5,10 o 15 años a contar a partir del primer desembolso.

Banco-Nacion-creditos-hipotecarios.jpg Desde el Banco Nación aseguran que las gestiones por créditos hipotecarios crecieron en el 2025, en comparación con el 2024

Los requisitos económicos principales que debe cumplir quien solicita el crédito hipotecario en el Banco Nación son los siguientes:

Antigüedad laboral mínima:

Empleados de relación de dependencia, en planta permanente: se deberá acreditar una antigüedad laboral no menor a 1 año.

Contratados: como mínimo 4 años de antigüedad con contrato vigente.

Autónomos:

Inscriptos en Ganancias: 2 años en el ejercicio de la profesión u oficio a partir de la presentación de la primera DDJJ de ganancias. En el caso de que en dicho período el Usuario hubiere modificado su condición de Monotributista a responsable Inscripto y no poseer un año en la actual categoría, se considerará la menor.

Monotributistas: 2 años de antigüedad en la profesión u oficio a partir de la inscripción en el monotributo y 1 año en la categoría. En el caso de recategorización y no poseer un año en la actual categoría, se considerará la menor.

Banco Nación confirmó cambios en los créditos hipotecarios de cara a septiembre

De acuerdo a la página oficial del Banco Central de la República Argentina el monto del UVA fue variando entre los $1.544,05 y $1.555,16 durante los 15 días finales de agosto.

Qué-bancos-dan-créditos-hipotecarios-cuál-es-el-monto-máximo-del-préstamo-y-con-qué-tasa-de-interés.jpg El UVA es el indicador clave para los créditos hipotecarios del Banco Nación

El UVA es un indicador clave a la hora de pensar en los créditos hipotecarios que ofrece el Banco Nación, esto se debe a que el valor que indica el BCRA marca:

El valor máximo del crédito hipotecario

Valor Mínimo del crédito hipotecario

Monto de la cuota

Desde el Banco Nación anunciaron que para el mes de septiembre, el valor del UVA variará durante los primeros 15 días del mes, y durante la segunda parte, el índice volverá a modificarse.