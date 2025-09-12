 Créditos hipotecarios de Banco Nación: cuánto me dan por una cuota de 600 mil pesos

Banco Nación con cambios en las condiciones de los créditos hipotecarios

Desde el Banco Nación se cuenta con una amplia gama de créditos hipotecarios, los cuales están destinados a adquirir, ampliar o construir una vivienda. Estos préstamos, son el servicio más importante de la entidad bancaria, y se regula bajo la modalidad UVA.

Los principales puntos que hay que tener en cuenta sobre las condiciones principales que presenta el crédito hipotecario del Banco Nación son los siguientes:

Se maneja en formato UVA (Unidades de Valor Adquisitivo): se actualiza con base en el índice de precios al consumidor

El precio de UVA se consulta de acuerdo a lo que informa a diario el BCRA

Las cuotas se liquidan de forma mensual y del sistema francés

El monto máximo a solicitar es cercano a 390 millones de pesos

El crédito hipotecario cubre como máximo el 75% de la vivienda

Los requisitos económicos principales que debe cumplir quien solicita el crédito hipotecario en el Banco Nación son los siguientes:

Antigüedad laboral mínima:

Empleados de relación de dependencia, en planta permanente: se deberá acreditar una antigüedad laboral no menor a 1 año.

Contratados: como mínimo 4 años de antigüedad con contrato vigente.

creditos hipotecarios banco nacion.jpg Los plazos de los créditos hipotecarios del Banco Nación, varían de acuerdo al destino

Autónomos

Inscriptos en Ganancias: 2 años en el ejercicio de la profesión u oficio a partir de la presentación de la primera DDJJ de ganancias. En el caso de que en dicho período el Usuario hubiere modificado su condición de Monotributista a responsable Inscripto y no poseer un año en la actual categoría, se considerará la menor.

Monotributistas: 2 años de antigüedad en la profesión u oficio a partir de la inscripción en el monotributo y 1 año en la categoría. En el caso de recategorización y no poseer un año en la actual categoría, se considerará la menor.

Créditos hipotecarios del Banco Nación: en cuántos años se pueden pagar

Los plazos que dispone el Banco Nación para pagar las diferentes líneas de créditos hipotecarios son los siguientes:

Para adquisición o cambio de vivienda, el plazo podrá ser de 5, 10, 15, 20, 25 o 30 años.

Para construcción, 5, 10, 15, 20, 25 o 30 años a contar a partir del primer desembolso.

Para ampliación, refacción o terminación, podrán ser 5,10 o 15 años a contar a partir del primer desembolso.

Banco Nación: cuánto dinero me dan de crédito hipotecario por una cuota de 600 mil pesos

Sacar la cuenta de lo que se pagará durante todo los años es prácticamente imposible, teniendo en consideración que varía por UVA o CSV. Lo que sí puede conocerse es el valor de la primera cuota a pagar.

Banco Nación puede prestar $120.000.000, por lo que la cuota inicial en este caso, si elegimos pagarlo en 30 años, sería de $608.022