Arquitectura y decoración: plantas y consejos para decirle adiós a los pasillos aburridos

¿Tu pasillo es oscuro o simplemente un "lugar de paso" sin gracia?. Dale un giro de 180 grados. Descubrí qué planta es ideal y los tips de expertos para convertirlo en el rincón purificador de tu hogar

Por UNO
No lo neguemos. Los pasillos suelen ser los grandes relegados en la decoración de casas y departamentos. Los expertos en arquitectura y decoración lo saben. Esos espacios angostos, destinados solo al tránsito, terminan luciendo fríos y sin personalidad. Pero con un poco de ingenio y la magia de una planta, podés transformarlos por completo.

Las plantas de interior aportan frescura, color y una sensación inigualable de bienestar. Además purifican el aire y convierten un lugar sin vida en un espacio que invita a quedarse. Son el truco deco perfecto para inyectar estilo y vitalidad a cualquier espacio y un pasillo no es la excepción.

Plantas para decorar pasillo
Arquitectura y decoración: plantas y trucos para tus pasillos

Preparate para darle una nueva vida a tu corredor con estas especies que se adaptan a la perfección y un par de consejos que le cambiarán la cara a este relegado lugar de tu casa.

Consigue una sansevieria (Lengua de suegra). Es un clásico que nunca falla. Es casi indestructible (como la lengua de tu suegra), no necesita mucha luz ni riego frecuente. Sus hojas alargadas y con patrones bicolores aportan un toque moderno y arquitectónico, principalmente en pasillos estrechos.

Ficus Elástica. Según una publicación del sitio Para ti, esta planta aporta un toque de elegancia garantizado. Sus hojas gruesas y brillantes suman sofisticación. Le gusta que la muevas de vez en cuando para mantenerla sana. Perfecta si tu pasillo recibe un poco de luz indirecta.

Potus. ¡Otro clásico! Planta versátil, fácil de cuidar y adaptable. Lucen muy bien en macetas colgantes para crear cascadas verdes o en estructuras verticales para dar movimiento y textura. Sus hojas jaspeadas rompen la monotonía de cualquier pasillo.

Filodendro trepador. ¡Un arriesgado aire selvático en tu casa!. Sus hojas en forma de corazón pueden crecer en soportes de musgo o en macetas colgantes, creando una atmósfera relajada y natural en cualquier pasillo estrecho.

macetas.jpg
Macetas. Existe una gran variedad, pero hay que encontrar la que va con tu pasillo.

Macetas. Existe una gran variedad, pero hay que encontrar la que va con tu pasillo.

Secretos de estilo: diseñá un pasillo que enamora

Una vez que elegiste tus plantas, ¡ahora a potenciar su encanto con estos consejos de experto!

  • Macetas con personalidad. En pasillos angostos, los recipientes no son solo contenedores, ¡son piezas clave de diseño! Elegí cerámicas blancas para un look minimalista, cestos de fibras naturales para calidez o macetas coloridas para un toque vibrante.
  • ¡A jugar con las alturas!. Crea un pasillo dinámico combinando plantas altas (como un ficus elástico) con otras colgantes (como el Potus o el Filodendro). Esta estrategia rompe con la linealidad y genera puntos de interés visual.
  • Menos es Más. ¡No sobrecargues tu pasillo! Un par de especies bien elegidas y ubicadas estratégicamente pueden hacer mucho más por tu corredor que una "jungla" descontrolada. El equilibrio es clave.
  • Luz a reglamento. Estas plantas de interior toleran poca iluminación, siempre agradecen la luz indirecta o, si es necesario, un apoyo con iluminación artificial cálida. Ahora bien, si las hojas pierden color, ¡es una señal de que necesitan más claridad!
  • Riego inteligente. La mayoría de estas especies prefieren que el sustrato se seque entre riegos. ¡Evitá el exceso de agua! Especialmente en espacios con poca ventilación, el riego moderado es fundamental para su salud.

