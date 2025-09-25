Arquitectura y decoración: plantas y consejos para decirle adiós a los pasillos aburridos

Arquitectura y decoración: plantas y trucos para tus pasillos
Preparate para darle una nueva vida a tu corredor con estas especies que se adaptan a la perfección y un par de consejos que le cambiarán la cara a este relegado lugar de tu casa.
Consigue una sansevieria (Lengua de suegra). Es un clásico que nunca falla. Es casi indestructible (como la lengua de tu suegra), no necesita mucha luz ni riego frecuente. Sus hojas alargadas y con patrones bicolores aportan un toque moderno y arquitectónico, principalmente en pasillos estrechos.
Ficus Elástica. Según una publicación del sitio Para ti, esta planta aporta un toque de elegancia garantizado. Sus hojas gruesas y brillantes suman sofisticación. Le gusta que la muevas de vez en cuando para mantenerla sana. Perfecta si tu pasillo recibe un poco de luz indirecta.
Potus. ¡Otro clásico! Planta versátil, fácil de cuidar y adaptable. Lucen muy bien en macetas colgantes para crear cascadas verdes o en estructuras verticales para dar movimiento y textura. Sus hojas jaspeadas rompen la monotonía de cualquier pasillo.
Filodendro trepador. ¡Un arriesgado aire selvático en tu casa!. Sus hojas en forma de corazón pueden crecer en soportes de musgo o en macetas colgantes, creando una atmósfera relajada y natural en cualquier pasillo estrecho.
macetas.jpg
Macetas. Existe una gran variedad, pero hay que encontrar la que va con tu pasillo.
Secretos de estilo: diseñá un pasillo que enamora
Una vez que elegiste tus plantas, ¡ahora a potenciar su encanto con estos consejos de experto!
- Macetas con personalidad. En pasillos angostos, los recipientes no son solo contenedores, ¡son piezas clave de diseño! Elegí cerámicas blancas para un look minimalista, cestos de fibras naturales para calidez o macetas coloridas para un toque vibrante.
- ¡A jugar con las alturas!. Crea un pasillo dinámico combinando plantas altas (como un ficus elástico) con otras colgantes (como el Potus o el Filodendro). Esta estrategia rompe con la linealidad y genera puntos de interés visual.
- Menos es Más. ¡No sobrecargues tu pasillo! Un par de especies bien elegidas y ubicadas estratégicamente pueden hacer mucho más por tu corredor que una "jungla" descontrolada. El equilibrio es clave.
- Luz a reglamento. Estas plantas de interior toleran poca iluminación, siempre agradecen la luz indirecta o, si es necesario, un apoyo con iluminación artificial cálida. Ahora bien, si las hojas pierden color, ¡es una señal de que necesitan más claridad!
- Riego inteligente. La mayoría de estas especies prefieren que el sustrato se seque entre riegos. ¡Evitá el exceso de agua! Especialmente en espacios con poca ventilación, el riego moderado es fundamental para su salud.