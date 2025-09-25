Arquitectura y decoración: plantas y consejos para decirle adiós a los pasillos aburridos

Arquitectura y decoración: plantas y trucos para tus pasillos

Preparate para darle una nueva vida a tu corredor con estas especies que se adaptan a la perfección y un par de consejos que le cambiarán la cara a este relegado lugar de tu casa.

Consigue una sansevieria (Lengua de suegra). Es un clásico que nunca falla. Es casi indestructible (como la lengua de tu suegra), no necesita mucha luz ni riego frecuente. Sus hojas alargadas y con patrones bicolores aportan un toque moderno y arquitectónico, principalmente en pasillos estrechos.

Ficus Elástica. Según una publicación del sitio Para ti, esta planta aporta un toque de elegancia garantizado. Sus hojas gruesas y brillantes suman sofisticación. Le gusta que la muevas de vez en cuando para mantenerla sana. Perfecta si tu pasillo recibe un poco de luz indirecta.

Potus. ¡Otro clásico! Planta versátil, fácil de cuidar y adaptable. Lucen muy bien en macetas colgantes para crear cascadas verdes o en estructuras verticales para dar movimiento y textura. Sus hojas jaspeadas rompen la monotonía de cualquier pasillo.

Filodendro trepador. ¡Un arriesgado aire selvático en tu casa!. Sus hojas en forma de corazón pueden crecer en soportes de musgo o en macetas colgantes, creando una atmósfera relajada y natural en cualquier pasillo estrecho.

macetas.jpg Macetas. Existe una gran variedad, pero hay que encontrar la que va con tu pasillo.

Secretos de estilo: diseñá un pasillo que enamora

Una vez que elegiste tus plantas, ¡ahora a potenciar su encanto con estos consejos de experto!