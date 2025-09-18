Qué significa que las plantas de interior tengan sus hojas secas, según expertos en jardinería

En concreto, de acuerdo a lo que informan los expertos en jardinería, si riegas tus plantas con agua del grifo o de la canilla, comenzarán a afectarse las hojas de los ejemplares por culpa de la calidad del líquido.

Si bien el agua que sale del surtidor es tratada para que sea segura para el consumo humano, la misma trae distintas sustancias que pueden acumularse en la tierra de las macetas y, con el paso de las semanas, comenzará a dañar a las plantas de interior.

"El agua del grifo menudo contiene cosas como cloro, cloramina, flúor y distintos niveles de minerales disueltos, como calcio y magnesio", asegura la fuente citada. Esto afectará completamente al crecimiento de las plantas de interior y la primera señal se notará en la presencia de hojas amarillas y resecas.

planta de interior jardinería Así debes cuidar tus plantas de interior para que sus hojas no se sequen.

Además de las hojas secas, también podrás ver una pequeña película blanca en el sustrato de tus plantas de interior. Esto se debe al exceso de cal que tiene el agua del surtidor, la cual se acumula en la tierra. Por ende, los expertos en jardinería sugieren, en primera instancia, observar en detalle el ejemplar para saber si el agua está afectándolo.

Para evitar este problema, la fuente citada recomienda utilizar agua filtrada o embotellada, evitando acudir al recurso hídrico que habitualmente obtenemos del grifo o surtidor. De esta forma, las plantas de interior no exhibirán hojas resecas.