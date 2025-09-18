Inicio Sociedad plantas de interior
Qué significa que las plantas de interior tengan sus hojas secas, según expertos en jardinería

Si notas que las plantas de interior comienzan a exhibir hojas secas, el problema no estará en la luz ni en los nutrientes. Descubre cuál es el inconveniente

Walter Vasquez
Por este motivo tus plantas de interior tienen hojas secas.

Una de las principales señales de descuido en las plantas de interior es la presencia de hojas secas, ya sea solamente en la punta de las mismas o en su totalidad. Muchos desconocen su significado, por lo que comienzan a desarrollar distintas prácticas de jardinería para contrarrestar el problema, culpando al déficit de luz o a la falta de nutrientes. Sin embargo, el inconveniente surge por otro lado.

Jardinería: qué significa que una planta de interior tenga hojas secas

De acuerdo a lo que cuentan los especialistas de Homes and Gardens, si tienes una planta de interior y las hojas comienzan a secarse, el problema estará en el riego. Aunque no te preocupes, no se trata de un exceso de hidratación o un déficit del mismo, sino que el problema radicará en el tipo de agua utilizada.

planta de interior
Esto es lo que tienes que hacer al momento de regar tus plantas de interior.

En concreto, de acuerdo a lo que informan los expertos en jardinería, si riegas tus plantas con agua del grifo o de la canilla, comenzarán a afectarse las hojas de los ejemplares por culpa de la calidad del líquido.

Si bien el agua que sale del surtidor es tratada para que sea segura para el consumo humano, la misma trae distintas sustancias que pueden acumularse en la tierra de las macetas y, con el paso de las semanas, comenzará a dañar a las plantas de interior.

"El agua del grifo menudo contiene cosas como cloro, cloramina, flúor y distintos niveles de minerales disueltos, como calcio y magnesio", asegura la fuente citada. Esto afectará completamente al crecimiento de las plantas de interior y la primera señal se notará en la presencia de hojas amarillas y resecas.

planta de interior jardinería
Así debes cuidar tus plantas de interior para que sus hojas no se sequen.

Además de las hojas secas, también podrás ver una pequeña película blanca en el sustrato de tus plantas de interior. Esto se debe al exceso de cal que tiene el agua del surtidor, la cual se acumula en la tierra. Por ende, los expertos en jardinería sugieren, en primera instancia, observar en detalle el ejemplar para saber si el agua está afectándolo.

Para evitar este problema, la fuente citada recomienda utilizar agua filtrada o embotellada, evitando acudir al recurso hídrico que habitualmente obtenemos del grifo o surtidor. De esta forma, las plantas de interior no exhibirán hojas resecas.

