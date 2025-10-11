Los saludos de Independiente Rivadavia y Godoy Cruz

"El Club Sportivo Independiente Rivadavia le da la bienvenida a Gimnasia y Esgrima de Mendoza a la Primera División del fútbol argentino. Mendoza vuelve a tener su clásico en la máxima categoría", fue el mensaje que el Azul dejó en sus redes para su vecino, con quien disputará el clásico del Parque en la temporada 2026.

Por su parte el Bodeguero hizo lo propio. "¡¡¡Felicitaciones por el ascenso a Primera División Gimnasia y Esgrima!!! ", fue el escrito con el que Godoy Cruz reconoció el reciente logro del Blanquinegro.

El posteo de Gimnasia, campeón de la Primera Nacional 2025

Gimnasia y Esgrima se tomó revancha de lo ocurrido en 2024, cuando perdió la final del Reducido ante San Martín de San Juan. Este sábado, en cancha de Platense, el Mensana se impuso ante Deportivo Madryn y logró una de las páginas más gloriosas de su historia.

"Final del partido: GANAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSS LA FINAL Y ESTAMOS EN PRIMERAAAAAAAAAAAAAAAAAAA... VAMOS LOBOOOOOOOOOOOOO... ¡DIMOS EL PASITOOOOOOO Y ASCENDIMOSSSSS!!!!!!", se desahogó el CM del Lobo.