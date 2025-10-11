Gimnasia y Esgrima se coronó campeón y recibió el saludo de los otros mendocinos que están en Primera.

Cristian Lozano / Diario UNO

Gimnasia y Esgrima consiguió el ascenso a la Primera División del fútbol argentino y se convirtió en el tercer equipo mendocino en la elite del fútbol argentino. El Lobo le ganó a Deportivo Madryn por penales tras igualar 1-1 en los 120 minutos reglamentarios.

Ni bien culminó la tanda de penales en la que César Rigamonti se transformó en figura de su equipo, el arquero contuvo dos de los tres remates del Aurinegro, tanto Independiente Rivadavia como Godoy Cruz felicitaron al Mensana.

Gimnasia y Esgrima se coronó campeón del torneo de la Primera Nacional 2025.

Tanto la Lepra como el Expreso, que este domingo se verán las caras en el estadio Bautista Gargantini, utilizaron sus canales oficiales de comunicación para darle la bienvenida al flamante campeón de la Primera Nacional 2025.

Los saludos de Independiente Rivadavia y Godoy Cruz

"El Club Sportivo Independiente Rivadavia le da la bienvenida a Gimnasia y Esgrima de Mendoza a la Primera División del fútbol argentino. Mendoza vuelve a tener su clásico en la máxima categoría", fue el mensaje que el Azul dejó en sus redes para su vecino, con quien disputará el clásico del Parque en la temporada 2026.

Por su parte el Bodeguero hizo lo propio. "¡¡¡Felicitaciones por el ascenso a Primera División Gimnasia y Esgrima!!! ", fue el escrito con el que Godoy Cruz reconoció el reciente logro del Blanquinegro.

El posteo de Gimnasia, campeón de la Primera Nacional 2025

Gimnasia y Esgrima se tomó revancha de lo ocurrido en 2024, cuando perdió la final del Reducido ante San Martín de San Juan. Este sábado, en cancha de Platense, el Mensana se impuso ante Deportivo Madryn y logró una de las páginas más gloriosas de su historia.

"Final del partido: GANAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSS LA FINAL Y ESTAMOS EN PRIMERAAAAAAAAAAAAAAAAAAA... VAMOS LOBOOOOOOOOOOOOO... ¡DIMOS EL PASITOOOOOOO Y ASCENDIMOSSSSS!!!!!!", se desahogó el CM del Lobo.

