Inicio Ovación Fútbol
Fútbol

Qué dijo Ariel Broggi tras ascender a Gimnasia a la Primera División del fútbol argentino

Ariel Broggi, quien firmó con Gimnasia a finales de julio, expresó sus sensaciones tras conquistar el primer título de su carrera como DT

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Ariel Broggi habló tras conquistar el primer título de su carrera.
Ariel Broggi habló tras conquistar el primer título de su carrera.Cristian Lozano / Diario UNO

Ariel Broggi llegó a Gimnasia y Esgrima a finales del mes de julio y terminó convirtiéndose en el director técnico que consiguió el ascenso a la Primera División del fútbol argentino. Tras los primeros festejos, el DT enfrentó los micrófonos de Ovación y expresó sus sensaciones.

Visiblemente emocionado, el hombre de 42 años brindó sus primeras palabras tras conseguir, nada más y nada menos, que la primera conquista de su carrera como director técnico (como jugador festejó el Clausura 2005 con Vélez y el Apertura 2009 con Banfield).

WhatsApp Image 2025-10-11 at 9.12.28 PM
Gimnasia y Esgrima en blanco y negro. No es pasado: es ahora.

Gimnasia y Esgrima en blanco y negro. No es pasado: es ahora.

La palabra de Ariel Broggi tras ser campeón con Gimnasia

Ariel Broggi habló luego de depositar a Gimnasia y Esgrima en la Primera División del Fútbol argentino. El DT, con la emoción a flor de piel, manifestó: "Ahora a disfrutar con la familia. Después veremos como seguimos".

Sobre cómo vivió el partido, que fue cuesta arriba con la desventaja y por los goles anulados, expresó: "La verdad que tuve tranquilidad. Más allá de que no se si estaban bien anulados los goles, tiene que ver con algo emocional. El equipo siguió yendo, nos hicieron el gol faltando 15 minutos y seguimos luchando hasta el final. La verdad que es una satisfacción enorme".

Al ser consultado sobre qué le dijo a los jugadores en la arenga previa a los penales, Broggi reveló: "En los penales les dije que no duden. Que vayan firmes adonde estén convencidos. Después, la verdad es que la virtud fue de ellos".

Embed - Ariel Broggi - DT de Gimnasia y Esgrima

Posteriormente, el entrenador de Gimnasia y Esgrima se refirió a la confianza que mostró César Rigamonti, quien atajó dos penales en la serie: "Él tenía la convicción, nos lo dijo. 'Hagan su trabajo que yo voy a atajar', dijo y lo cumplió".

Para finalizar, tras abrochar el primer título de su carrera, el DT de 42 años sentenció: "Como entrenador mi carrera es corta. Llevar a un equipo como Gimnasia, que lo merecía, Estoy muy contento".

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas