Qué dijo Ariel Broggi tras ascender a Gimnasia a la Primera División del fútbol argentino

Sobre cómo vivió el partido, que fue cuesta arriba con la desventaja y por los goles anulados, expresó: "La verdad que tuve tranquilidad. Más allá de que no se si estaban bien anulados los goles, tiene que ver con algo emocional. El equipo siguió yendo, nos hicieron el gol faltando 15 minutos y seguimos luchando hasta el final. La verdad que es una satisfacción enorme".

Al ser consultado sobre qué le dijo a los jugadores en la arenga previa a los penales, Broggi reveló: "En los penales les dije que no duden. Que vayan firmes adonde estén convencidos. Después, la verdad es que la virtud fue de ellos".

Embed - Ariel Broggi - DT de Gimnasia y Esgrima

Posteriormente, el entrenador de Gimnasia y Esgrima se refirió a la confianza que mostró César Rigamonti, quien atajó dos penales en la serie: "Él tenía la convicción, nos lo dijo. 'Hagan su trabajo que yo voy a atajar', dijo y lo cumplió".

Para finalizar, tras abrochar el primer título de su carrera, el DT de 42 años sentenció: "Como entrenador mi carrera es corta. Llevar a un equipo como Gimnasia, que lo merecía, Estoy muy contento".