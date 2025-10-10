Se trata de una alabada película de Dominga Sotomayor, un thriller psicológico que desnuda las fracturas sociales de Chile desde la intimidad de lo doméstico.

El estreno oficial de la película, perfecta para disfrutar el fin de semana, fue este viernes 10 de octubre de 2025, con una duración de 1 hora y 42 minutos.

Netflix: de qué trata la película Limpia

Nueva película de Netflix cuenta la intensa historia que forja Estela (María Paz Grandjean), una trabajadora doméstica con Julia (Rosa Puga Vittini), una niña de 6 años a la que cuida durante un verano tormentoso. A la vez que estrecha el lazo que habían formado entre ambas, construyen un mundo secreto y dependiente. Y lo que nadie tenía en cuenta, es que se desencadena una tragedia inevitable.

Reparto de Limpia, película de Netflix

María Paz Grandjean (Estela)

Rosa Puga Vittini (Julia)

Ignacia Baeza Hidalgo (Mara)

Benjamín Westfall (Cristobal)

Rodrigo Palacios

Tráiler de Limpia, película de Netflix

