Talento argentino. Rodrigo de la Serna brilla en la serie española Los sin nombre. 

Disney Plus acaba de sumar a su excelente catálogo de series y películas la serie española protagonizada por el talentoso Rodrigo de la Serna. Se trata de Los sin nombre.

Miren Ibarguren, Rodrigo de la Serna y Milena Smit. Este trío de geniales actores son los protagonistas de la serie española Los sin nombre.

El punto de partida de la serie Los sin nombre (2025) es la desaparición en extrañas circunstancias de Ángela, la hija de Claudia (Miren Ibarguren), tras protagonizar un milagro que se volvió viral.

Siete años después, cuando la mujer intenta rehacer su vida, recibe una llamada en la que reconoce la voz de su hija. Para seguir la pista recurre a Salazar (Rodrigo de la Serna), el inspector que llevó el caso original, y a Laura (Milena Smit), la joven que sobrevivió gracias a ese milagro.

Juntos se sumergen en un recorrido que los conduce a escenarios enrarecidos y los enfrenta con una verdad que desafía toda lógica.

La adaptación combina drama íntimo, thriller sobrenatural y policial negro, situando al espectador en un terreno donde lo inexplicable se vuelve motor narrativo.

La tensión surge de seguir a tres personajes fracturados: la madre que se aferra a una esperanza imposible, el policía que carga con un pasado doloroso y la mujer que fue salvada de la muerte.

Disney Plus: de qué trata la serie Los sin nombre

Claudia, una mujer que pierde a su hija Ángela de forma traumática, descubre, años después, justo cuando empieza a recuperarse del trauma, que puede que su hija aún siga con vida. "Mamá, soy yo, Ángela. ¡Por favor, ven a buscarme!".

Los sin nombre. Así se llama la flamante serie de Disney Plus en la que actuán, Miren Ibarguren, Rodrigo de la Serna y Milena Smit.

Esta es la frase estremecedora que Claudia escucha por teléfono y que le dará esperanzas. Claudia recurrirá entonces a Salazar, el inspector que llevó el caso tras la desaparición, y a Laura, la joven a la que Ángela, una niña especial con un extraño don, salvó la vida tras un grave accidente de tráfico.

Juntos seguirán la pista de la pequeña a través de misteriosos lugares que esconden una verdad aterradora.

Disney Plus: reparto de la serie Los sin nombre

  • Miren Ibarguren
  • Rodrigo de la Serna
  • Milena Smit
  • Daniel Pérez Prada

Tráiler de la serie Los sin nombre

