Juntos se sumergen en un recorrido que los conduce a escenarios enrarecidos y los enfrenta con una verdad que desafía toda lógica.
La adaptación combina drama íntimo, thriller sobrenatural y policial negro, situando al espectador en un terreno donde lo inexplicable se vuelve motor narrativo.
La tensión surge de seguir a tres personajes fracturados: la madre que se aferra a una esperanza imposible, el policía que carga con un pasado doloroso y la mujer que fue salvada de la muerte.
Disney Plus: de qué trata la serie Los sin nombre
Claudia, una mujer que pierde a su hija Ángela de forma traumática, descubre, años después, justo cuando empieza a recuperarse del trauma, que puede que su hija aún siga con vida. "Mamá, soy yo, Ángela. ¡Por favor, ven a buscarme!".
lossinnombre
Los sin nombre. Así se llama la flamante serie de Disney Plus en la que actuán, Miren Ibarguren, Rodrigo de la Serna y Milena Smit.
Esta es la frase estremecedora que Claudia escucha por teléfono y que le dará esperanzas. Claudia recurrirá entonces a Salazar, el inspector que llevó el caso tras la desaparición, y a Laura, la joven a la que Ángela, una niña especial con un extraño don, salvó la vida tras un grave accidente de tráfico.
Juntos seguirán la pista de la pequeña a través de misteriosos lugares que esconden una verdad aterradora.
Disney Plus: reparto de la serie Los sin nombre
- Miren Ibarguren
- Rodrigo de la Serna
- Milena Smit
- Daniel Pérez Prada
Tráiler de la serie Los sin nombre
Embed - Los sin nombre | Tráiler oficial | Disney+