Juntos se sumergen en un recorrido que los conduce a escenarios enrarecidos y los enfrenta con una verdad que desafía toda lógica.

La adaptación combina drama íntimo, thriller sobrenatural y policial negro, situando al espectador en un terreno donde lo inexplicable se vuelve motor narrativo.

La tensión surge de seguir a tres personajes fracturados: la madre que se aferra a una esperanza imposible, el policía que carga con un pasado doloroso y la mujer que fue salvada de la muerte.

Disney Plus: de qué trata la serie Los sin nombre

Claudia, una mujer que pierde a su hija Ángela de forma traumática, descubre, años después, justo cuando empieza a recuperarse del trauma, que puede que su hija aún siga con vida. "Mamá, soy yo, Ángela. ¡Por favor, ven a buscarme!".

lossinnombre Los sin nombre. Así se llama la flamante serie de Disney Plus en la que actuán, Miren Ibarguren, Rodrigo de la Serna y Milena Smit.

Esta es la frase estremecedora que Claudia escucha por teléfono y que le dará esperanzas. Claudia recurrirá entonces a Salazar, el inspector que llevó el caso tras la desaparición, y a Laura, la joven a la que Ángela, una niña especial con un extraño don, salvó la vida tras un grave accidente de tráfico.

Juntos seguirán la pista de la pequeña a través de misteriosos lugares que esconden una verdad aterradora.

Disney Plus: reparto de la serie Los sin nombre

Miren Ibarguren

Rodrigo de la Serna

Milena Smit

Daniel Pérez Prada

Tráiler de la serie Los sin nombre