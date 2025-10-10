Tiene solo 4 capítulos y es de las series más atrapantes de Netflix

Con tan solo 4 capítulos, que ni siquiera llegan a la hora de duración, esta serie logró enamorar a los suscriptores con un formato perfecto para Netflix: un relato corto, intenso y muy atractivo. En lo que respecta a su relato en sí, hay que saber que esta oferta policial pone su mirada en una fuerte crítica social contemporánea del país europeo, con actores de renombre para el público.

Esta serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix en el 2018, y desde entonces es de los mejores relatos policiales y británicos disponibles en la plataforma.

Netflix: de qué trata la serie Collateral

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de la serie que arrasa con 4 capítulos, Collateral centra su historia en: “Mientras investiga el asesinato de un repartidor de pizza, una detective de Londres descubre una conspiración que involucra narcotraficantes, contrabandistas y espías".

Esta serie tiene todo aquello que busca un suscriptor en el catálogo de Netflix: es corta, intensa y hasta tiene una actriz nominada a un Premio Oscar.

collateral 3 La serie de Netflix se compone de apenas 4 capítulos.

Reparto de Collateral, serie de Netflix

Carey Mulligan como el detective inspector Kip Glaspie

John Simm como David Mars MP

Billie Piper como Karen Mars

Nicola Walker como la reverenda Jane Oliver

Nathaniel Martello-White como el sargento detective Nathan Bilk

Jeany Spark como la capitana Sandrine Shaw

July Namir como Mona Asif, hermana de Abdullah Asif

Kae Alexander como Linh Xuan Huy

