Tiene solo 4 capítulos y es de las series más atrapantes de Netflix

Tiene solo 4 capítulos y es de las series más atrapantes de Netflix

Netflix ha conformado un catálogo de series y películas con opciones para todo el mundo. Una serie ha logrado convertirse en una de las mayores sorpresas de la plataforma de los últimos años, con un relato atrapante, recomendado, y destacado por conformarse por 4 capítulos en total: Collateral.

Las series y películas de producción británica se destacan dentro del catálogo de Netflix por traer ofertas muy elegidas del género policial, y es que sus historias son de las más recomendadas. Esta serie viene a confirmar que son de los mejores países en esta materia, con una historia muy intensa, que hace mucho foco en la crítica social, y que tiene como protagonista a una actriz nominada a un Premio Oscar.

collateral 2
La protagonista de esta serie de Netflix fue nominada a un Premio Oscar.

La protagonista de esta serie de Netflix fue nominada a un Premio Oscar.

La serie, estrenada hace más de 5 años, es completamente diferente a las demás series y películas del género, y es que ya en el primer capítulo te presenta la identidad del asesino, dejándote con una duda: ¿por qué hicieron eso?. Este es uno de los tantos motivos por el cual escaló rápidamente como una de las opciones más elegidas del catálogo de Netflix, y se mantuvo en el lugar durante semanas enteras.

Con tan solo 4 capítulos, que ni siquiera llegan a la hora de duración, esta serie logró enamorar a los suscriptores con un formato perfecto para Netflix: un relato corto, intenso y muy atractivo. En lo que respecta a su relato en sí, hay que saber que esta oferta policial pone su mirada en una fuerte crítica social contemporánea del país europeo, con actores de renombre para el público.

Esta serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix en el 2018, y desde entonces es de los mejores relatos policiales y británicos disponibles en la plataforma.

Embed - Collateral (serie Netflix 2018) Tráiler oficial subtitulado

Netflix: de qué trata la serie Collateral

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de la serie que arrasa con 4 capítulos, Collateral centra su historia en: “Mientras investiga el asesinato de un repartidor de pizza, una detective de Londres descubre una conspiración que involucra narcotraficantes, contrabandistas y espías".

Esta serie tiene todo aquello que busca un suscriptor en el catálogo de Netflix: es corta, intensa y hasta tiene una actriz nominada a un Premio Oscar.

collateral 3
La serie de Netflix se compone de apenas 4 cap&iacute;tulos.

La serie de Netflix se compone de apenas 4 capítulos.

Reparto de Collateral, serie de Netflix

  • Carey Mulligan como el detective inspector Kip Glaspie
  • John Simm como David Mars MP
  • Billie Piper como Karen Mars
  • Nicola Walker como la reverenda Jane Oliver
  • Nathaniel Martello-White como el sargento detective Nathan Bilk
  • Jeany Spark como la capitana Sandrine Shaw
  • July Namir como Mona Asif, hermana de Abdullah Asif
  • Kae Alexander como Linh Xuan Huy

Dónde ver la serie Collateral, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: Collateral se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: Collateral se puede ver en Netflix.
  • España: Collateral se puede ver en Netflix.

Temas relacionados:

Te puede interesar