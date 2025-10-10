Inicio Series y películas Netflix
Netflix: se estrenó la serie inspirada en una historia real sobre un chico que acaba de entrar el ejército

Esta imperdible serie, perfecta para consumirla el fin de semana, es un excelente estreno para ver entre todas las series y películas

Por Miguel Guayama [email protected]
Esta nueva serie que acaba de estrenarse en Netflix

Esta nueva serie que acaba de estrenarse en Netflix, gira en torno a la historia de un chico gay que se alista al ejercito estadounidense.

Se acaba de sumar a la plataforma de Netflix y en calidad de gran estreno, la serie Reclutas, una producción estadounidense de 2025 que muchos estaban esperando y es ideal para ver el fin de semana.

Esta serie 18 capítulos está ambientada en los años 90 y es un drama militar que está protagonizado por Miles Heizer y Liam Oh.

La nueva serie Netflix, escrita por Andrea Ciannavei y dirigida por Andy Parker, está basada en hechos reales, a partir de las memorias The Pink Marine, escrita por Greg Cope White, un ex sargento del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, me relata lo que significó alistarse en 1979, a la vez que escondía su orientación sexual.

Esta historia real era complicada para la época ya que, en aquellos tiempos, ser una persona gay en el ejército, no solamente era mal visto, no que podía acarrear graves consecuencias, como el arresto, por ejemplo.

En conclusión, esta serie de Netflix de 8 capítulos, de unos 40 minutos de duración cada uno, se estrenó el 8 de octubre de 2025 en la plataforma de series y películas y sigue la vida de un chico homosexual que ingresa al Cuerpo de Marines de Estados Unidos.

netflix-Miles-Heizer-serie-reclutas
El actor Miles Heizer interpreta a Cameron Cope en la serie de Netflix, un chico homosexual que se alista en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos.

Netlfix: de qué trata la serie Reclutas

Esta película transcurre en 1990 y gira en torno a Cameron Cope (Miles Heizer), un joven gay que se alista en el cuerpo de marines de Estados Unidos junto a Ray McAffey (Liam Oh), su mejor amigo de heterosexual. Cameron, que tiene que lidiar en un ambiente duro, donde el ejército aún no admitía a personas gays, encuentra un propósito y una hermandad inesperada entre los reclutas.

netflix-serie-reclutas
La serie de Netflix tiene 8 capítulos dramáticos e imperdibles.

Reparto de Reclutas, serie de Netflix

  • Miles Heizer (Cameron Cope)
  • Max Parker (Robert “Bobby” Sullivan)
  • Vera Farmiga (Barbara Cope)
  • Liam Oh (Ray McAffey)
  • Cedrick Cooper (Marcus McKinnon)
  • Ana Ayora (Denise Fajardo)
  • Angus O'Brien como Thaddeus Beau Sterling Hicks
  • Dominic Goodman como Isaiah Nash

Tráiler de Reclutas, serie de Netflix

Embed - RECLUTAS Tráiler en Español 2025 Serie Netflix

Dónde ver la serie Reclutas, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Reclutas se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Boots se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Reclutas se puede ver en Netflix.

