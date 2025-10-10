Netflix: se estrenó la serie inspirada en una historia real sobre un chico que acaba de entrar el ejército

Esta historia real era complicada para la época ya que, en aquellos tiempos, ser una persona gay en el ejército, no solamente era mal visto, no que podía acarrear graves consecuencias, como el arresto, por ejemplo.

En conclusión, esta serie de Netflix de 8 capítulos, de unos 40 minutos de duración cada uno, se estrenó el 8 de octubre de 2025 en la plataforma de series y películas y sigue la vida de un chico homosexual que ingresa al Cuerpo de Marines de Estados Unidos.

netflix-Miles-Heizer-serie-reclutas El actor Miles Heizer interpreta a Cameron Cope en la serie de Netflix, un chico homosexual que se alista en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos.

Netlfix: de qué trata la serie Reclutas

Esta película transcurre en 1990 y gira en torno a Cameron Cope (Miles Heizer), un joven gay que se alista en el cuerpo de marines de Estados Unidos junto a Ray McAffey (Liam Oh), su mejor amigo de heterosexual. Cameron, que tiene que lidiar en un ambiente duro, donde el ejército aún no admitía a personas gays, encuentra un propósito y una hermandad inesperada entre los reclutas.

netflix-serie-reclutas La serie de Netflix tiene 8 capítulos dramáticos e imperdibles.

Reparto de Reclutas, serie de Netflix

Miles Heizer (Cameron Cope)

Max Parker (Robert “Bobby” Sullivan)

Vera Farmiga (Barbara Cope)

Liam Oh (Ray McAffey)

Cedrick Cooper (Marcus McKinnon)

Ana Ayora (Denise Fajardo)

Angus O'Brien como Thaddeus Beau Sterling Hicks

Dominic Goodman como Isaiah Nash

Tráiler de Reclutas, serie de Netflix

Embed - RECLUTAS Tráiler en Español 2025 Serie Netflix

Dónde ver la serie Reclutas, según la zona geográfica