Magnolia es una película que entrelaza múltiples historias en un día lluvioso de Los Ángeles, explorando temas de redención, perdón y conexiones humanas. La narrativa sigue a diversos personajes cuyas vidas se entrelazan de maneras inesperadas, desde un niño prodigio hasta un presentador de televisión moribundo, creando un tapiz complejo de relaciones humanas y coincidencias.

Earl Partridge, anciano y enfermo, está a punto de morir, así que le pide a su fiel enfermero que encuentre al hijo que lo abandonó tiempo atrás. Su joven esposa, que codiciaba su dinero, debería alegrarse por ello, pero no lo consigue.

Frank Mackey, un joven gurú televisivo experto en la seducción masculina, se ha inventado un pasado y una vida. Pero, ¿cuánto tiempo podrá mantener la máscara? Todas estas vidas se entrecruzan a lo largo de un día como otro cualquiera bajo el sol de California.

HBO Max: de qué trata la película Magnolia

La película Magnolia consta de nueve tramas paralelas que tienen lugar en el Valle de San Fernando, en Los Angeles: un niño prodigio, el presentador de un concurso de televisión, un ex-niño prodigio, un moribundo, su hijo perdido, la mujer y el enfermero del moribundo.

magnolia1 Rara y muy buena. Magnolia es una película con Tom Cruise que tiene un original argumento.

Son historias aparentemente independientes, pero que guardan entre sí una extraña relación. Magnolia es el retrato de la vida americana visto a través de una serie de viñetas cómicas y conmovedoras.

HBO Max: reparto de la película Magnolia

Tom Cruise

Julianne Moore

William H. Macy

John C. Reilley

Philip Seymour Hoffman

Tráiler de la película Magnolia