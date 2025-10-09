Actorazo. Tom Cruise brilla en la película de HBO Max Magnolia. 

HBO Max siempre sorprende con su variado y original catálogo de series y películas, en este caso con la multipremiada y aclamada película con Tom Cruise, se trata de Magnolia.

magnolia
Joya escondida. Magnolia es una cinta que está en el catálogo de HBO Max y en la que actúa Tom Cruise.

La película Magnolia con Tom Cruise consta de nueve tramas paralelas ambientadas en el Valle de San Fernando, en Los Ángeles: un niño prodigio, el presentador de un concurso de televisión, un ex-niño prodigio, un moribundo, su hijo perdido, la mujer y el enfermero del moribundo.

Magnolia es una película que entrelaza múltiples historias en un día lluvioso de Los Ángeles, explorando temas de redención, perdón y conexiones humanas. La narrativa sigue a diversos personajes cuyas vidas se entrelazan de maneras inesperadas, desde un niño prodigio hasta un presentador de televisión moribundo, creando un tapiz complejo de relaciones humanas y coincidencias.

Earl Partridge, anciano y enfermo, está a punto de morir, así que le pide a su fiel enfermero que encuentre al hijo que lo abandonó tiempo atrás. Su joven esposa, que codiciaba su dinero, debería alegrarse por ello, pero no lo consigue.

Frank Mackey, un joven gurú televisivo experto en la seducción masculina, se ha inventado un pasado y una vida. Pero, ¿cuánto tiempo podrá mantener la máscara? Todas estas vidas se entrecruzan a lo largo de un día como otro cualquiera bajo el sol de California.

HBO Max: de qué trata la película Magnolia

magnolia1
Rara y muy buena. Magnolia es una película con Tom Cruise que tiene un original argumento.

Son historias aparentemente independientes, pero que guardan entre sí una extraña relación. Magnolia es el retrato de la vida americana visto a través de una serie de viñetas cómicas y conmovedoras.

HBO Max: reparto de la película Magnolia

  • Tom Cruise
  • Julianne Moore
  • William H. Macy
  • John C. Reilley
  • Philip Seymour Hoffman

Tráiler de la película Magnolia

Embed - Magnolia trailer VOSE

