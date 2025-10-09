Baris Arduc. El reconocido actor turco es uno de los protagonistas de la película turca de Netflix Tras el viento. 

Baris Arduc. El reconocido actor turco es uno de los protagonistas de la película turca de Netflix Tras el viento. 

El auge de las series y películas turcas sigue imparable en Netflix, en el 2025 arribó un drama romántico turco que lleno de amor que se metió entre las más vistas, se trata de la película Tras el viento.

traselviento1
Hande Ercel y Baris Arduc. Los actores turcos más populares protagonizan la película de Netflix Tras el viento.

Uno de los títulos que más revuelo ha causado en el año es la película turca Tras el viento, una producción que reúne a dos de los actores turcos más carismáticos: Hande Ercel y Baris Arduc.

Se trata de un drama romántico de 96 minutos en los que una empresaria y un surfista se darán cuenta de que están hechos el uno para el otro. Todo mientras resuelven los problemas laborales que los han llevado a unirse de nuevo: son herederos de la misma empresa.

Netflix: de qué trata la película Tras el viento

Este drama romántico de 96 minutos sigue a una empresaria y un surfista -ambos herederos de la misma empresa- quienes descubrirán el amor mientras resuelven problemas laborales que afectan a un gran proyecto.

traselviento
Amor entre las olas. Tras el viento es la película de Netflix con Hande Ercel y Baris Arduc.

"Un gigantesco proyecto hotelero que marcará el futuro de la empresa reúne a Asli Mansoy, la ambiciosa CEO de Yazman Group of Companies, y Ege Yazici, el otro heredero de la empresa que vive en Cekme. Asli tiene que convencer a Ege para que construya un hotel en la bahía de Cekme donde se encuentra la escuela de surf, pero esta lucha resulta ser mucho más difícil de lo que pensaba. Las chispas del conflicto revelan las similitudes que se esconden tras los contrastes de ella, que es completamente urbana, y él, que es de Cekme con todo su ser. ¿Elegirán su compañía, la escuela de surf o a ellos?”, cuenta la sinopsis.

Netflix: reparto de la película Tras el viento

  • Hande Ercel como Asli Mansoy
  • Baris Arduc como Ege Arduc
  • Baris Aytac como Yaman
  • Olimpia Ahenk como Sirma
  • Gözde Mutluer como Yasemin
  • Serhat Nalbantoglu como Nazmi

Netflix: tráiler de la película Tras el viento

Embed - TRAS EL VIENTO Trailer (2025) SUBTITULADO / Chasing the Wind Trailer [HD] Turquia - Netflix

Dónde ver la película Tras el viento, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Tras el viento se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Tras el viento se puede ver en Netflix.
  • España: la película Tras el viento se puede ver en Netflix.

