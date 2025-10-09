Netflix: de qué trata la película Tras el viento

Este drama romántico de 96 minutos sigue a una empresaria y un surfista -ambos herederos de la misma empresa- quienes descubrirán el amor mientras resuelven problemas laborales que afectan a un gran proyecto.

traselviento Amor entre las olas. Tras el viento es la película de Netflix con Hande Ercel y Baris Arduc.

"Un gigantesco proyecto hotelero que marcará el futuro de la empresa reúne a Asli Mansoy, la ambiciosa CEO de Yazman Group of Companies, y Ege Yazici, el otro heredero de la empresa que vive en Cekme. Asli tiene que convencer a Ege para que construya un hotel en la bahía de Cekme donde se encuentra la escuela de surf, pero esta lucha resulta ser mucho más difícil de lo que pensaba. Las chispas del conflicto revelan las similitudes que se esconden tras los contrastes de ella, que es completamente urbana, y él, que es de Cekme con todo su ser. ¿Elegirán su compañía, la escuela de surf o a ellos?”, cuenta la sinopsis.

Netflix: reparto de la película Tras el viento

Hande Ercel como Asli Mansoy

Baris Arduc como Ege Arduc

Baris Aytac como Yaman

Olimpia Ahenk como Sirma

Gözde Mutluer como Yasemin

Serhat Nalbantoglu como Nazmi

Netflix: tráiler de la película Tras el viento

Embed - TRAS EL VIENTO Trailer (2025) SUBTITULADO / Chasing the Wind Trailer [HD] Turquia - Netflix

Dónde ver la película Tras el viento, según la zona geográfica