Netflix: de qué trata la película Tras el viento
Este drama romántico de 96 minutos sigue a una empresaria y un surfista -ambos herederos de la misma empresa- quienes descubrirán el amor mientras resuelven problemas laborales que afectan a un gran proyecto.
Amor entre las olas. Tras el viento es la película de Netflix con Hande Ercel y Baris Arduc.
"Un gigantesco proyecto hotelero que marcará el futuro de la empresa reúne a Asli Mansoy, la ambiciosa CEO de Yazman Group of Companies, y Ege Yazici, el otro heredero de la empresa que vive en Cekme. Asli tiene que convencer a Ege para que construya un hotel en la bahía de Cekme donde se encuentra la escuela de surf, pero esta lucha resulta ser mucho más difícil de lo que pensaba. Las chispas del conflicto revelan las similitudes que se esconden tras los contrastes de ella, que es completamente urbana, y él, que es de Cekme con todo su ser. ¿Elegirán su compañía, la escuela de surf o a ellos?”, cuenta la sinopsis.
Netflix: reparto de la película Tras el viento
- Hande Ercel como Asli Mansoy
- Baris Arduc como Ege Arduc
- Baris Aytac como Yaman
- Olimpia Ahenk como Sirma
- Gözde Mutluer como Yasemin
- Serhat Nalbantoglu como Nazmi
Netflix: tráiler de la película Tras el viento
TRAS EL VIENTO Trailer (2025) SUBTITULADO / Chasing the Wind Trailer [HD] Turquia - Netflix
Dónde ver la película Tras el viento, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Tras el viento se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Tras el viento se puede ver en Netflix.
- España: la película Tras el viento se puede ver en Netflix.