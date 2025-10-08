Netflix brilla con la romántica película turca que te hará llorar de emoción

Este film dramático fue grabado en Turquía y dirigido por Ozan Aciktan, con un guion creado por Sami Berat Marcali.

La película turca Quédate es un drama que ahonda en los vínculos amorosos, los daños de una separación y la reconstrucción individual en pleno duelo. Con 107 minutos de duración, la película de Turquía ha logrado cautivar con una historia potente y una narración impredecible.

Netflix: de qué trata la película Quédate

La película turca Quédate sigue a Semih, quien tras ser abandonado por su novia, busca respuestas sobre su relación y debe confrontar rápidamente lo que ha descuidado durante tanto tiempo.

quedate1 Burak Deniz y Dilan Cicek Deniz. Los dos actores principales de la película del momento de Netflix, Quédate.

El protagonista de la película turca escrita por Sami Berat Marcali intenta continuar su vida desde donde la dejó, pero se vuelve cada vez más difícil, sobre todo porque tiene que enfrentarse a su pasado.

La novia de Semih acaba la relación de una manera sorpresiva y, en busca de respuestas sobre su ruptura, deberá enfrentarse a lo que había callado internamente durante muchos años.

Netflix: reparto de la película Quédate

Burak Deniz (Semih)

Dilan Cicek Deniz (Defne)

Ceyda Duvenci (Ceyda)

Berrak Tuzunatac (Beril)

Ukran Oval (Ozge)

Ersin Arc (Nazim)

Dolunay Soysert (Hande)

Tráiler de Quédate, película de Netflix

Embed - QUEDATE Trailer (2022) SUBTITULADO [HD] Netflix/Turquia

Dónde ver la película Quédate, según la zona geográfica