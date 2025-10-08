Inicio Series y películas Netflix
Streaming

Netflix brilla con la romántica película turca que te hará llorar de emoción

Netflix está en la vanguardia de series y películas, y un claro ejemplo es la romántica película turca que te hará llorar de emoción con una historia de amor

Pablo González
Por Pablo González [email protected]
Burak Deniz. El popular actor turco protagoniza una de las películas más vista de Netflix

Burak Deniz. El popular actor turco protagoniza una de las películas más vista de Netflix, Quédate. 

Netflix tiene el mejor catálogo de series y películas turcas, en este caso la gran propuesta es la maravillosa y romántica película turca que te hará llorar de emoción, se trata de Quédate.

quedate
Dilan Cicek Deniz. La talentosa actriz turca la rompe con un gran papel protag&oacute;nico en la pel&iacute;cula Qu&eacute;date.&nbsp;

Dilan Cicek Deniz. La talentosa actriz turca la rompe con un gran papel protagónico en la película Quédate.

Quédate es una película turca de Netflix que empieza con un rompimiento. La novia de Semih termina su relación sin mayores explicaciones, así que el afectado busca las respuestas que necesita para seguir con su vida.

Cuando su novia le deja de repente, Semih trata de encontrar respuestas sobre su relación. Pero pronto se ve forzado a enfrentarse a lo que tanto tiempo había ignorado.

Este film dramático fue grabado en Turquía y dirigido por Ozan Aciktan, con un guion creado por Sami Berat Marcali.

La película turca Quédate es un drama que ahonda en los vínculos amorosos, los daños de una separación y la reconstrucción individual en pleno duelo. Con 107 minutos de duración, la película de Turquía ha logrado cautivar con una historia potente y una narración impredecible.

Netflix: de qué trata la película Quédate

La película turca Quédate sigue a Semih, quien tras ser abandonado por su novia, busca respuestas sobre su relación y debe confrontar rápidamente lo que ha descuidado durante tanto tiempo.

quedate1
Burak Deniz y Dilan Cicek Deniz. Los dos actores principales de la pel&iacute;cula del momento de Netflix, Qu&eacute;date.&nbsp;

Burak Deniz y Dilan Cicek Deniz. Los dos actores principales de la película del momento de Netflix, Quédate.

El protagonista de la película turca escrita por Sami Berat Marcali intenta continuar su vida desde donde la dejó, pero se vuelve cada vez más difícil, sobre todo porque tiene que enfrentarse a su pasado.

La novia de Semih acaba la relación de una manera sorpresiva y, en busca de respuestas sobre su ruptura, deberá enfrentarse a lo que había callado internamente durante muchos años.

Netflix: reparto de la película Quédate

  • Burak Deniz (Semih)
  • Dilan Cicek Deniz (Defne)
  • Ceyda Duvenci (Ceyda)
  • Berrak Tuzunatac (Beril)
  • Ukran Oval (Ozge)
  • Ersin Arc (Nazim)
  • Dolunay Soysert (Hande)

Tráiler de Quédate, película de Netflix

Embed - QUEDATE Trailer (2022) SUBTITULADO [HD] Netflix/Turquia

Dónde ver la película Quédate, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Quédate se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Quédate se puede ver en Netflix.
  • España: la película Quédate se puede ver en Netflix.

Temas relacionados:

Te puede interesar