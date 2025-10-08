Se cree que la violencia presente en Gein surgió tras los reiterados golpes que su padre le propinó durante su infancia.

Esta no es la primera vez que la vida de Gein es llevada a la pantalla, ya que por ejemplo este asesino sirvió de inspiración en la película Psicosis de Alfred Hitchcock con el personaje de Norman Bates.

Además, el personaje de Frank Zito en Maniac del año 1980 fue inspirado en Ed Gein. El personaje de Buffalo Bill, interpretado por Anthony Hopkins en la película El silencio de los inocentes también se inspiró en él.

Embed - Monstruo: La historia de Ed Gein | Tráiler oficial | Netflix

Además, existen un par de películas que retratan su vida, con mayor o menor rigor histórico; Ed Gein (conocida también como In the Light of the Moon), del año 2000, como una de las más fieles, y Ed Gein: The Butcher of Plainfield, de 2007, muy poco sujeta a los hechos reales.

Ahora la nueva serie de Ryan Murphy busca generar revuelo en Hollywood con la historia de Ed Gein. Esta producción tiene un total de 8 episodios y está protagonizada por el actor Charlie Hunnam.