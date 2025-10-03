El estreno de esta serie macabra, que inspiró a clásicos del cine como El silencio de los inocentes y La masacre de Texas, fue el 3 de octubre de 2025.

La esperada entrega cuenta con el papel protagónico de Charlie Hunnman, que también contó con el apoyo fundamental en el reparto de Laurie Metcalf y Susana Son.

En conclusión, es una propuesta más que recomendable, sobre todo para los amantes de las cintas de terror. Además, la serie promete este 2025 terminar en lo más alto del top de series y películas de Netflix.

netflix-Monstruo-la-historia-de-Ed-Gein El actor Charlie Hunnam la rompe en el papel protagónico de Ed Gein en la serie de Netflix.

Netflix: de qué trata la serie Monstruo: la historia de Ed Gein

La nueva serie de Netflix sigue la historia verídica de Ed Gein, un presunto asesino en serie que vive los campos de Wisconsin en los años cincuenta. Tranquilo, solitario, amable y de apariencia inofensiva, este hombre cometió crímenes espeluznantes contra varias mujeres y tenía como obsesión profanar tumbas para fabricar objeto con restos humanos.

netflix-Monstruo-la-historia-de-Ed-Gein-serie-estreno La serie de Netflix es especial para los amantes del género terror.

Reparto de Monstruo: la historia de Ed Gein, serie de Netflix

Charlie Hunnam (Ed Gein)

Laurie Metcalf (Augusta Gein)

Suzanna Son (Adeline Watkins)

Vicky Krieps (Ilse Koch)

Tom Hollander (Alfred Hitchcock)

Olivia Williams (Alma Reville)

Lesley Manvilla (Bernice Worden)

Joey Pollari (Anthony Perkins)

Tráiler de Monstruo: la historia de Ed Gein, serie de Netflix

Embed - Monstruo: La historia de Ed Gein | Avance oficial | Netflix

Dónde ver la serie Monstruo: la historia de Ed Gein, según la zona geográfica