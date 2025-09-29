Se centra en Clara Montesinos, una inspectora, y en tres mujeres: Gema, una joven atrapada por las drogas; su madre Ana, una mujer adinerada; y Berta, empleada de hogar.

Corre 1979, una época de transición en España, donde existe una clara diferencia de clases y barrios y donde las drogas y la corrupción están a la orden del día.

Tiempos en los que es muy raro ver a una mujer ejercer como policía y, mucho más, como inspectora. Clara Montesinos (Laia Manzanares), se convierte en una de las primeras, una agente que se irá dando cuenta de que la profesión no es lo que parece, que ni los buenos son tan buenos, ni los malos tanto como pueden aparentar.

Disney Plus: de qué trata la serie Asuntos internos

En 1979, Clara Montesinos, miembro de la primera promoción de mujeres policía, comienza su trabajo en la Comisaría Sudeste, en un barrio donde la creciente epidemia de heroína transforma la vida de todos sus habitantes.

asuntosinternos Asuntos internos. La serie española que está ambientada en la década del 70 y en la que brillan, Laia Manzanares, Carla Campra y Marta Poveda.

Enfrentada a la dureza de su trabajo, Clara descubrirá que ser agente es mucho más complicado de lo que imaginaba.

Mientras lucha por acabar con el narcotráfico, se une a dos mujeres que, cada una a su manera, también combaten la violencia y la descomposición social: Ana, una madre rica cuya hija se ve atrapada por las drogas, y Berta, su fiel empleada.

Disney Plus: reparto de la serie Asuntos internos