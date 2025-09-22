Netflix acaba de estrenar la serie española de los creadores de La Casa de Papel y es un éxito mundial

La grandisosa producción española, es de los mismos creadores de la mega exitosa, La Casa de Papel. Una serie de ciencia ficción y futuro postapocalíptico también buscan convertirse en un nuevo fenómeno.

En medio de un conflicto global sin precedentes, un grupo de multimillonarios se refugia en un lujoso búnker, donde una antigua enemistad entre dos familias se reaviva.

Netflix: de qué se trata la serie El refugio atómico

La serie española El refugio atómico tiene 1 temporada con 8 episodios. La Tercera Guerra Mundial está a punto de estallar y un grupo de multimillonarios se refugia en un búnker de lujo: Kimera Underground Park.

Desde allí verán en pantallas, en un espectáculo lleno de perplejidad, cómo el mundo que conocían se va desplomando sobre sus cabezas.

refugio Carlos Santos y Montse Guallar. Son dos de los actores españoles que tienen un papel protagónico en la serie, El refugio atómico.

Y mientras fuera la situación se vuelve cada vez más aterradora, ellos disfrutarán de su pequeña ciudad exclusiva con cancha de básket, restaurante, jardín zen, coctelería, diván de psicólogo, gimnasio y spa.

A eso quedará reducida su mítica condición de privilegio: a ir adaptándose a vivir en un agujero de lujo, en un universo subterráneo lleno de enigmas en el que estallarán las cuentas pendientes de dos familias atravesadas por una herida del pasado.

Netflix: reparto de la serie El refugio atómico

Miren Ibarguren (Minerva)

Joaquín Furriel (Guillermo)

Natalia Verbeke (Frida)

Carlos Santos (Rafa)

Montse Guallar (Victoria)

Pau Simón (Max)

Alicia Falcó (Asia)

Agustina Bisio (Mimi)

Trailer de la serie El refugio atómico

Embed - El Refugio Atómico | Tráiler Oficial | Netflix España

Netflix: dónde ver la serie El refugio atómico, según la zona geográfica