El dato más curioso y significativo de esta película de 2 horas de duración, estrenada en la plataforma de Netflix el 20 de septiembre de 2025, es que la directora Josie Rourke se atrevió a provocar el encuentro cara a cara entre María Estuardo e Isabel I, con el objetivo de mostrar la vulnerabilidad de las dos, como así también la lucha por el poder.

La invención de la directora se contrapone a lo que sucedió en la realidad, ya que ambas mujeres, que luchaban por ocupar el trono británico, nunca se conocieron en persona. Estas primas y rivales, jamás se cruzaron al estar separadas por la política y la geografía.

netflix-pelicula-las-dos-reinas

Netflix: de qué trata la película Las dos reinas

La trama de la película de Netflix se pasea por una etapa de la vida de la reina María Estuardo de Escocia (Saoirse Ronan). Basado en hechos reales, este drama es un relato biográfico sobre cómo fue el enfrentamiento con su primera Isabel I, quien luego de haber quedado viuda y volver de Francia, reclamaba su derecho a la corona de Inglaterra.

netflix-pelicula-las-dos-reinas-streaming

Reparto de Las dos reinas, película de Netflix

Saoirse Ronan (María, Reina de Escocia)

Margot Robbie (Reina Isabel I)

Jack Lowden (Lord Darnley)

Joe Alwyn (Robert Dudley)

Gemma Chan (Elizabeth Hardwick)

Martin Compston (Conde de Bothwell)

Ismael Cruz Córdova (David Rizzio)

Tráiler de Las dos reinas, película de Netflix

Embed - MARÍA REINA DE ESCOCIA - Tráiler (Universal Pictures) - HD

Dónde ver la película Las dos reinas, según la zona geográfica