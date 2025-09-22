Entre los reconocimientos más respetados, la joya distinguida entre todas las series y películas, ganó un Premio Oscar (7 nominaciones) y un Globo de Oro (8 nominaciones).

Esta adaptación dramática y romántica, una adaptación de la novela Superventas de 1997 de Charles Frazier, se estrenó en la plataforma de Netflix el 20 de septiembre de 2025, con una duración de 2 horas y 34 minutos.

netflix-regreso-a-cold-mountain-pelicula Las actrices Nicole Kidman y Renée Zellweger arrasan con sus papeles principales en la película de Netflix.

Netflix: de qué trata la película Regreso a Cold Mountain

La trama de la película de Netflix sigue la insoportable odisea que tiene que enfrentar el soldado Inman (Jude Law), cuando la Guerra Civil americana estaba cerca de finalizar (1865). Herido y enfrentando todo tipo de obstáculos, Inman emprende su viaje de regreso a casa en Cold Mountain (Carolina del Norte), donde Ada (Nicole Kidman), su prometida, lleva años esperándolo. Ada tampoco la pasó para nada fácil durante la ausencia del soldado, ya que tuvo que hacer de todo para sobrevivir, al defender su granja junto a Ruby (Renée Zellweger).

netflix-pelicula-regreso-a-cold-mountain Nicole Kidman y Jude Law se roban todas las miradas en esta drama romántico de 2003, una brillante película que acaba de llegar a Netflix.

Reparto de Regreso a Cold Mountain, película de Netflix

Jude Law (William “WP” Inman)

Nicole Kidman (Ada Monroe)

Renée Zellweger (Ruby Thewes)

Eileen Atkins (Maddy)

Brendan Gleeson (Stobrod Thewes)

Phillip Seymour Hoffman (Solomon Veasey)

Batalie Portman (Sara)

Giovanni Ribisi (Junior)

Tráiler de Regreso a Cold Mountain, película de Netflix

Embed - EL REGRESO A COLD MOUNTAIN 2003 trailer subt

Dónde ver la película Regreso a Cold Mountain, según la zona geográfica