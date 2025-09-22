El infiltrado del KKKlan

El infiltrado del KKKlan es una película dramática dirigida por Spike Lee y estrenada en 2018 que se acaba de sumar al catálogo de Netflix. La producción ganó en los premios Oscar a mejor guion adaptado (Spike Lee, Kevin Willmott, Charlie Wachtel, David Rabinowitz).

"Al final se destapa como la película de Lee más necesaria y lúcida en años, enfrentando a sus espectadores a ver con claridad una serie de dolorosos hechos, y a aceptarlos. Este es nuestro cine. Esta es nuestra historia", sentenció The Washington Post.

Mientras tanto, para Variety, "es una historia cautivadora sobre el empoderamiento negro así como un comentario electrizante sobre los problemas de la representación de los afroamericanos en más de un siglo de cine".

Netflix: de qué trata El infiltrado del KKKlan

El infiltrado del KKKlan es una película ambientada a principios de los años setenta, una época de gran agitación social con la encarnizada lucha por los derechos civiles como telón de fondo. Ron Stallworth, interpretado por John David Washington, se convierte en el primer detective negro del departamento de policía de Colorado Springs, pero es recibido con escepticismo y hostilidad por los mandos y los agentes.

Sin amedrentarse, decide seguir adelante y hacer algo por su comunidad llevando a cabo una misión muy peligrosa: infiltrarse en el Ku Klux Klan y exponerlo ante la ciudad.

La sinopsis oficial de Netflix versa: "El primer detective negro del Departamento de Policía de Colorado Springs se une a un colega judío para infiltrarse en un grupo de supremacistas blancos".

Netflix: tráiler de El infiltrado del KKKlan

Embed - INFILTRADO EN EL KKKLAN - Tráiler 1 (Universal Pictures) - HD

Reparto de la película El infiltrado del KKKlan

John David Washington (Ron Stallworth)

Adam Driver (Flip Zimmerman)

Topher Grace (David Duke)

Laura Harrier (Patrice Dumas)

Jasper Pääkkönen (Felix Kendrickson)

Ryan Eggold (Walter Breachway)

Paul Walter Hauser (Ivanhoe)

Ashlie Atkinson (Connie Kendrickson)

Corey Hawkins (Kwame Ture)

Michael Buscemi (Jimmy Creek)

