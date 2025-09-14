las muertas-serie-netflix Las muertas es una serie de Netflix basada en una historia real mexicana que sorprendió al mundo.

El caso de las hermanas, conocidas como “Las Poquianchis”, salió a la luz por los horrores y la corrupción que las rodearon. Las muertas, con 6 capítulos, ha recibido puras críticas positivas. Para Heaven of Horror, “se trata de una serie policíaca y de suspense que también incluye elementos de acción y comedia negra. Es muy entretenida y merece la pena echarle un vistazo”.

Mientras tanto, para Diario El Universal, “la estructura de la serie funciona con tal precisión, que no solo provoca la necesidad de seguir viendo episodio tras episodio, sino que además Estrada hace de cada capítulo una película de género cambiante”.

las muertas-serie-netflix (1) Las muertas es una serie de 6 capítulos que estrenó en Netflix el miércoles 10 de septiembre de 2025.

Netflix: de qué trata la serie Las muertas

Las muertas está basada en la novela de Jorge Ibargüengoitia, que ficciona cómo las hermanas Baladro crearon un imperio de burdeles y se convirtieron en las asesinas más temidas de México.

La serie se basa en el escalofriante caso de “Las Poquianchis”: narra el ascenso y la caída de las hermanas Arcángela y Serafina Baladro, quienes construyeron un imperio de burdeles en el México de los años 60, quedando marcadas en la historia como las asesinas seriales más despiadadas del país.

La serie de Netflix muestra un México de burdeles, secretos enterrados, clientelas de traje y autoridades vendidas. Es una historia de poder, ambición y tragos bien servidos.

Netflix: tráiler de la serie Las muertas

Embed - Las muertas | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Las muertas, serie de Netflix

Paulina Gaitán (Serafina Baladro)

Arcelia Ramírez (Arcangela Baladro)

Joaquín Cosio (Capitán Bedoya)

Alfonso Herrera (Simón Corona)

Mauricio Isaac (La Calavera)

Enrique Arreola (Escalera)

Kristyan Ferrer (Valiente Nicolás)

Dónde ver la serie Las muertas, según la zona geográfica