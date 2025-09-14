Embed - El juego del calamar | Tráiler oficial | Netflix

TAURO

Tienes que ver: Nonnas, Heeramandi, Carnaval y El regreso a casa de Madea. Te gustan las historias con comida, fiestas, personajes que aman la moda.

GÉMINIS

Te recomendamos ver: Ali Wong (Single Lady), Big Mouth, Nadie quiere esto, y Envidiosa. Te encantan los especiales de comedia, los chistes.

CÁNCER

Puedes ver: Heartstopper, Mi lista de deseos, Ginny y Georgia, y Los dos hemisferios de Lucca. Amas los dramas apasionados, emotivos y sensibles.

Embed - Mi lista de deseos (SUBTITULADO) | Tráiler oficial | Netflix

LEO

Tienes que ver producciones como: The Crown, La reina Charlotte, Emily in Paris, y El Bonaerense. Te gustan las historias de la realeza, pero también las que están protagonizadas por líderes que tienen seguridad, generosidad y lealtad.

VIRGO

Tienes que ver: Gambito de Dama, Bronca, Los ladrones: la verdadera historia del robo del siglo, y Celda 211. Te gustan los grandes robos, la planeación, la eficacia y el detalle.

LIBRA

Tienes que ver: Ozark, Peaky Blinders, De vuelta a la acción, y Perfil Falso. Eres amante de los thrillers románticos, te gusta el equilibrio entre el amor y la guerra.

ESCORPIO

Tienes que ver: Merlina, YOU, Agente nocturno y Manifiesto. Eres una persona misteriosa, tienes pasión, carisma y seducción.

Embed - Merlina | Avance oficial | Netflix

SAGITARIO

Tienes que ver: One Piece, The Witcher, Alerta roja y Avatar: la leyenda de Aang. Te gusta la aventura, la energía, la curiosidad y el optimismo.

CAPRICORNIO

Tienes que ver: Woo: una abogada extraordinaria, Dept. Q, División Palermo, y Campamento con mamá. Eres amante de las historias de negocios, de personajes ambiciosos y que trabajan arduamente.

ACUARIO

Te gustarán: Stranger Things, Rebel Moon, El hombre que amaba los patos voladores, y Black Mirror. Te gustan las historias de extraterrestres y el espacio.

Embed - Stranger Things 5 | Avance oficial | Netflix

PISCIS

Te gustarán: Bridgerton, Un deseo irlandés, Por siempre, y Besos, Kitty. Te encanta el romance, eres una persona soñadora y romántica.