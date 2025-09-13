HISTORIA DE UN MATRIMONIO.jpg Historia de un matrimonio tiene una de las escenas más crudas del cine. Está disponible en Netflix y es desgarradora.

Historia de un matrimonio fue nominada a 6 Globos de Oro y tiene una duración de apenas 2 horas. Se puede ver en Netflix y es desgarradora.

Netflix: de qué trata la película Historia de un matrimonio

Historia de un matrimonio es un drama que centra su historia en Nicole Barber, interpretada por Scarlett Johansson, una actriz que dejó una prometedora carrera en el cine comercial para trabajar en la compañía teatral de su marido Charlie Barber, encarnado por Adam Driver, un director de teatro en pleno auge del que ahora se está divorciando.

Charlie y Nicole luchan por superar un divorcio que los lleva al extremo tanto en lo personal como en lo creativo, además de aprender a convivir para lograr una estabilidad en la vida de su pequeño hijo.

Historias de un matrimonio La película de Netflix está protagonizada por Scarlett Johansson y Adam Driver, quienes interpretan a un matrimonio que se desmorona.

Es probable que esta película, disponible en Netflix, te rompa el corazón en mil pedazos, ya que los protagonistas tienen una química aplastante y un hijo en común, lo que empapa de realismo al relato. La pareja recurrirá a abogados y tribunales para terminar una vida en común, que está llena de heridas abiertas.

Noah Baumbach se inspiró en su propia vida para hacer Historia de un matrimonio

El director de Historia de un matrimonio, Noah Baumbach, se inspiró en sus vivencias para hacer la película. Él es hijo de un divorcio y había pasado por su propia ruptura, por lo que su experiencia le sirvió para escribir el guion.

escena-pelea-historia-matrimonio La escena de la pelea de Historia de un matrimonio fue grabada más de 50 veces para mostrar el realismo y la crudeza de los finales.

Además, la tensa escena de la pelea entre Charlie y Nicole tuvo que filmarse alrededor de cincuenta veces en dos días, ya que Baumbach buscaba capturar las reacciones más reales y sorprendentes de los actores.

Por otra parte, el personaje de la abogada Nora Fanshaw, está basado en la abogada de Hollywood Laura Wasser, quien representó a Scarlett Johansson y a la propia Laura Dern en sus divorcios reales.

Netflix: tráiler de Historia de un matrimonio

Reparto de Historia de un matrimonio, película de Netflix

Scarlett Johansson (Nicole Barber)

Adam Driver (Charlie Barber)

Laura Dern (Nora Fanshaw)

Alan Alda (Bert Spitz)

Ray Liotta (Jay Marotta)

Julie Hagerty (Sandra)

Merritt Wever (Cassie)

Azhy Robertson (Henry Barber)

