La película de Netflix que se inspiró en la mujer guardaespaldas de J.K. Rowling y Nicole Kidman

La directora de la película de Netflix le dio vida a una historia espectacular, basada en la famosa guardaespaldas de varias celebridades

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
Esta película de Netflix está inspirada en una reconocida guardaespaldas británica de celebridades.

Hay muchas series y películas que están inspiradas en hechos ficticios o reales, acontecimientos importantes, obras literarias, biografías o experiencias personales. En este caso, la plataforma de Netflix inspiró la película Escolta (2019) en un caso particular y sorprendente.

Esta película estadounidense, una acertada producción de drama y acción que tiene como protagonistas principales a Noomi Rapace y Sophie Nélisse, es especial para sacarte de la rutina con una alta dosis de adrenalina.

La creadora y directora Vicky Jewson basó el personaje principal en Jacquie Davis, guardaespaldas de celebridades de varias celebridades como J.K Rowling, autora de la serie de libros Harry Potter, como así también de la actriz Nicole Kidman. Además, Jacquie Davis custodió a varios miembros de la familia real británica, en algunos años de los más de 30 que lleva al frente de la vigilancia secreta.

En una entrevista difundida por la bbc.com, la guardaespaldas que afirma ser la primera mujer en trabajar en ese rol en el Reino Unido, confesó que una vez tuvo que pasar por mendiga en las calles de Irak, disfrazada con una burka, como parte de una misión para rescatar a unos trabajadores de la industria del petróleo.

netflix-escolta-pelicula
La actriz Noomi Rapace interpreta a Sam Carlson en la película de Netflix.

Esta película de 1 hora y 34 minutos de duración, se estrenó en la plataforma de Netflix a mediados de enero del 2019.

Netflix: de qué trata la película Escolta

La película de Netflix pone en el centro de la escena a Sam (Noomi Rapace), una alegría guardaespaldas que está acostumbrada a trabajar en zonas de guerra. En una de las misiones más difíciles de su carrera como agente antiterrorista, enfrenta la misión de custodiar a Zoe (Sophie Nélisse), una chica heredera de una gran fortuna. Ninguna de las dos les hace gracia la otra, pero deberán unirse para salir con vida en un intento de secuestro, que las obligará a ponerle punto final a algunas vidas humanas para salir airosas.

netflix-pelicula-escolta
Esta película de drama y acción es una joya de Netflix.

Reparto de Escolta, película de Netflix

  • Noomi Rapace (Sam Carlson)
  • Sophie Nélisse (Zoe Tanner)
  • Eoin Macken (Conall Sinclair)
  • Indira Varma (Rima Hassine)
  • Akin Gazi (Alik)
  • Mansour Badri (Damari)

Tráiler de Escolta, película de Netflix

Embed - Escolta | Tráiler oficial | Netflix

Dónde ver la película Escolta, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Escolta se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Close se puede ver en Netflix.
  • España: la película Escolta no está disponible en Netflix.

