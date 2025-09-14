La película de Netflix que se inspiró en la mujer guardaespaldas de J.K. Rowling y Nicole Kidman

En una entrevista difundida por la bbc.com, la guardaespaldas que afirma ser la primera mujer en trabajar en ese rol en el Reino Unido, confesó que una vez tuvo que pasar por mendiga en las calles de Irak, disfrazada con una burka, como parte de una misión para rescatar a unos trabajadores de la industria del petróleo.

netflix-escolta-pelicula La actriz Noomi Rapace interpreta a Sam Carlson en la película de Netflix.

Esta película de 1 hora y 34 minutos de duración, se estrenó en la plataforma de Netflix a mediados de enero del 2019.

Netflix: de qué trata la película Escolta

La película de Netflix pone en el centro de la escena a Sam (Noomi Rapace), una alegría guardaespaldas que está acostumbrada a trabajar en zonas de guerra. En una de las misiones más difíciles de su carrera como agente antiterrorista, enfrenta la misión de custodiar a Zoe (Sophie Nélisse), una chica heredera de una gran fortuna. Ninguna de las dos les hace gracia la otra, pero deberán unirse para salir con vida en un intento de secuestro, que las obligará a ponerle punto final a algunas vidas humanas para salir airosas.

netflix-pelicula-escolta Esta película de drama y acción es una joya de Netflix.

Reparto de Escolta, película de Netflix

Noomi Rapace (Sam Carlson)

Sophie Nélisse (Zoe Tanner)

Eoin Macken (Conall Sinclair)

Indira Varma (Rima Hassine)

Akin Gazi (Alik)

Mansour Badri (Damari)

Tráiler de Escolta, película de Netflix

