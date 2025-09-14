Para él, el amor no es más que una ilusión dañina, una enfermedad de la que hay que curarse. Convencido de su teoría, Cem funda el Hospital del Amor, una institución con un objetivo muy particular: ayudar a las personas a ‘desenamorarse’.

Entre sus pacientes hay corazones rotos, amantes despechados y románticos empedernidos que buscan una solución para dejar atrás el sufrimiento emocional.

Pero todo su mundo da un vuelco cuando aparece Hazal (Funda Eryiit), una mujer con una visión completamente opuesta. Para ella, el amor es lo único que da sentido a la vida, una fuerza que lo transforma todo y que merece ser defendida a toda costa.

Netflix: de qué se trata la serie Enamorados anónimos

enamorados1 Halit Ergenç y Funda Eryigit. Brillan en la serie turca de Netflix, Enamorados anónimos.

Eso sí, nadie conoce a Cem, que ha creado todo ocultando su verdadera identidad y poniendo a otras personas como responsables mientras, en el fondo, lo maneja todo.

Eso sí, todo cambiará cuando aparece Hazal, que cree justo lo contrario: que sólo el amor puede salvar el mundo.

Netflix: elenco de la serie Enamorados anónimos

Halit Ergenç

Funda Eryigit

Riza Kocaoglu

Ceren Benderlioglu

Zerrin Nisanci

Selçuk Borak

Seda Akman

Idil Firat

Beril Kayar

Trailer de la serie Enamorados anónimos

Embed - Lovers Anonymous | Teaser | Netflix

Dónde ver la serie Enamorados anónimos, según la zona geográfica