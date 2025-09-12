Jaguar sigue la historia de Isabel Garrido (Blanca Suárez) durante la España de los años 60 y como una superviviente a un campo de exterminio de Mauthausen.

Por eso mismo, esta joven española intentará dar caza a los cientos de nazis refugiados en el país tras la Segunda Guerra Mundial.

Otto Bachmann es uno de los hombres más peligrosos de Europa y el principal target de Garrido. Pero en su camino se dará cuenta de que no está sola en su misión y se unirá a un grupo de agentes en busca de justicia. Su nombre clave es Jaguar.

Netflix: de qué se trata la serie Jaguar

jaguar1 Blanca Suárez. Brilla en la serie española de 6 capítulos, Jaguar.

Netflix: reparto de la serie Jaguar

Blanca Suárez (Isabel Riaza Chacón)

Iván Marcos (Lucena)

Óscar Casas (Miguel Castro)

Adrián Lastra (Sordo)

Francesc Garrido (Marsé)

Stefan Weinert (Otto Bachmann)

Trailer de la serie Jaguar

