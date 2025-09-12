Un viaje al espacio sigue, mientras en la Tierra comienza a gestarse un complot para asesinar al presidente.

Cuando la red de satélites diseñada para controlar el clima global empieza a fallar, un obstinado ingeniero de comunicaciones se verá obligado a trabajar junto a su hermano, con el que lleva años sin tener contacto, para tratar de salvar el mundo de una tormenta de proporciones épicas.

Mientras tratan de lidiar con el problema espacial, en la Tierra, se está tramando una conspiración para acabar con la vida del presidente de los Estados Unidos.

HBO Max: de qué se trata la película Geo-Tormenta

Un ingeniero (Gerard Butler) diseñador de satélites, tras un fallo en cadena de la mayor parte de los satélites meteorológicos de la Tierra, deberá formar equipo con su hermano, con quien hace años que no se habla, para viajar al espacio y salvar al planeta de una tormenta artificial de proporciones épicas todo ello mientras en la superficie del planeta se está gestando un complot para asesinar al presidente de Estados Unidos.

geo Geo-Tormenta. La espectacular película con Gerard Butler donde la Tierra corre peligro.

Después de que una serie de desastres naturales sin precedentes amenazara el planeta, los líderes del mundo se reúnen para crear una intrincada red de satélites para controlar el clima global y mantener a salvo a todos.

Sin embargo, la solución dura poco y el sistema diseñado para proteger la Tierra empieza a atacarla. Inicia entonces una carrera contra reloj: es preciso descubrir cuál es la verdadera amenaza antes de que una geo tormenta mundial arrase con todo y todos.

HBO Max: reparto de la película Geo-Tormenta

Gerard Butler

Jim Sturgess

Abbie Cornish

Trailer de la película Geo-Tormenta