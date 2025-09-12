Eric decide abandonar su tierra natal para volver al lugar donde vivió su infancia, Cabo Qwert, donde quiere buscar respuestas en el parque de atracciones de terror Tierra Incógnita, ya que fue allí donde se vio a sus padres por última vez.

Junto a sus amigos, su hermana y su tía, Eric deberá superar sus miedos para resolver los enigmas que finalmente le llevarán a las respuestas de todas sus preguntas, que se esconden en un cosmos tan desconocido como oscuro.

Disney Plus: de qué se trata la serie Tierra incógnita

Eric regresa al pueblo de su infancia para resolver el misterio de la desaparición de sus padres, ocho años atrás. Fue criado por sus abuelos maternos junto a su hermana, y se escapa para instalarse en Tierra incógnita, el parque de diversiones con temática de terror que pertenecía a sus padres y el último lugar donde fueron vistos.

tierra Jóvenes talentos. Son los actores que interpretan la serie, Tierra incógnita.

En el pueblo, Eric va a reencontrarse con tres personas que serán cruciales en su camino: Pablo, su mejor amigo de la infancia que demostrará ser absolutamente incondicional; Lila, una chica por la que Eric siempre se sintió atraído; y su tía Carmen, que le hará entender que el camino de la verdad es posible de ser recorrido si uno cuenta con el apoyo de su familia.

Su regreso coincide con la liberación de una entidad desconocida que comenzará a atacar a los vecinos del pueblo. Solo con la ayuda de sus amigos y familia, Eric podrá tener una chance de resolver todos los misterios que oculta Tierra incógnita.

Disney Plus: reparto de la serie Tierra incógnita

Pedro Maurizi

Mora Fisz

Thomas Lepera

Tomás Kirzner

Verónica Intile

Lautaro Delgado Tymruk

Trailer de la serie Tierra incógnita