Es que dos de las potencias más grandes del planeta, Estados Unidos y Rusia, están a punto de enfrentarse en una guerra nuclear apocalíptica.

Durante una crisis de nivel mundial, al submarino USS Alabama se le ordena lanzar sus misiles nucleares – lo que significaría el comienzo de la Tercera Guerra Mundial.

El impulsivo Comandante del Alabama, el Capitán Frank Ramsey, y su lugarteniente, el reflexivo Teniente Coronel Ron Hunter (Denzel Washington), se encuentran en medio de un conflicto mundial.

El submarino nuclear que dirigen se ve amenazado por un desequilibrado nacionalista ruso que quiere provocar la Tercera Guerra Mundial. Pero, cuando reciben órdenes de lanzar misiles nucleares, Ramsey y Hunter reaccionan de manera muy distinta y acaban enfrentándose por el control de la nave.

Disney Plus: de qué se trata la película Marea roja

Un grupo de nacionalistas rusos se ha apoderado de una base estratégica de misiles nucleares, y amenaza al mundo. El Crimson Tide, el submarino nuclear más poderoso de los Estados Unidos, recibe entonces la orden de acercarse a las costas de Rusia.

Denzel Washington y Gene Hackman, son los protagonistas de la espectacular cinta de Disney Plus, Marea Roja.

El Estado Mayor del submarino recibe la orden de bombardear a Rusia, justo cuando llega un segundo mensaje indescifrable. El Capitán Frank Ramsey y el segundo Comandante, Teniente Coronel Ron Hunter (Denzel Washington), se enfrentan entre sí al dudar de la legalidad de las órdenes y luchan por el control de la nave.

Disney Plus: reparto de la película Marea Roja

Denzel Washington

Gene Hackman

George Dzundza

Viggo Mortensen

James Gandolfini

Matt Crave

