Del cielo al infierno Apple TV Película "Del cielo al infierno", disponible en Apple TV.

¿De qué trata la película Del cielo al infierno?

La sinopsis de la película Del cielo al infierno es la siguiente: "Cuando un poderoso productor musical (Denzel Washington) es víctima de extorsión, debe luchar por su familia y su legado mientras enfrenta un dilema moral de vida o muerte".

Esta nueva producción de Apple TV tiene una duración total de 2 horas y 13 minutos, y además ha recibido una clasificación de +16, por lo que no es apta para menores de esa edad.

La cinta Del cielo al infierno está protagonizada por Denzel Washington, Jeffrey Wright, el cantante A$AP Rocky, Ilfenesh Hadera, John Douglas Thompson, Dean Winters, entre otros.

Es interesante mencionar que esta película de Spike Lee actúa como una remake de El infierno del odio, la cual está basada en la novela detectivesca de Ed McBain, "King's Ransom", "High and Low".

"He respetado el espíritu de la película original y le he dado una vuelta. En ese sentido, podría decirse que he hecho lo que los músicos de jazz llevan haciendo toda la vida: tomas una pieza clásica y la aderezas echándole tu propia salsa; eso mismo son la versión que John Coltrane creó de ‘My Favorite Things’ y la de ‘My Funny Valentine’ que se inventó Miles Davis", asegura Spike Lee, el director de la película.

Embed - Highest 2 Lowest | Official Trailer HD | A24

Dónde se puede ver la película Del cielo al infierno, según tu ubicación geográfica:

Tanto en Estados Unidos, como en España y en Latinoamérica, esta película se puede disfrutar en Apple TV.