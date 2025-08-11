La película con Ana de Armas que Apple TV recomienda como la mejor opción para ver y divertirse

En la plataforma de streaming Apple TV siempre se están sumando nuevas películas y series que han sido elogiadas por la crítica.

En esta ocasión te aconsejamos ver una película de acción y comedia que está protagoniza por Ana de Armas y que además se ha convertido en una de las más vistas en Apple TV.

¿De qué trata la película Ghosteado?

"Cole se enamora perdidamente de la enigmática Sadie, pero descubre que es una agente secreta. Antes de que puedan decidir una segunda cita, Cole y Sadie se ven arrastrados a una aventura internacional para salvar el mundo", es la sinopsis de esta película que ahora se puede disfrutar en Apple TV.

Película Ghosted Apple TV
Película Ghosted.

Esta película de acción está dirigida por Dexter Fletcher y fue escrita por Rhett Reese, Paul Wernick, Chris McKenna y Erik Sommers, a partir de una historia de Reese y Wernick.

El director Dexter Fletcher es el mismo de películas como Rocketman, la biografía más que autorizada de Elton John, y Sherlock Holmes 3, con Robert Downey Jr. y Jude Law.

Además, es importante destacar que en esta película Ana de Armas y Chris Evans vuelven a trabajar juntos, tras Entre navajas y secretos y El hombre gris, y en esta película los roles cambian. En un principio, la protagonista de esta producción iba a ser Scarlett Johansson, pero terminó siendo elegida la cubana de Armas.

Embed - Ghosted — Official Trailer | Apple TV+

¿Qué es ghostear?

"Ghostear" a alguien, se refiere a un término derivado del inglés "ghost" (fantasma), el cual significa desaparecer repentinamente de la vida de otra persona, cortando toda comunicación sin previo aviso ni explicación.

En concreto, la idea es convertirse en un fantasma, dejar de responder los mensajes, las llamadas, etc.

Dónde se puede ver la película Ghosteando, según tu ubicación geográfica:

  • Estados Unidos: se puede disfrutar en Apple TV como Ghosted.
  • Latinoamérica: se puede ver en Apple TV.
  • España: está disponible en Apple TV.

