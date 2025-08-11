La película con Ana de Armas que Apple TV recomienda como la mejor opción para ver y divertirse

Película Ghosted Apple TV Película Ghosted.

Esta película de acción está dirigida por Dexter Fletcher y fue escrita por Rhett Reese, Paul Wernick, Chris McKenna y Erik Sommers, a partir de una historia de Reese y Wernick.

El director Dexter Fletcher es el mismo de películas como Rocketman, la biografía más que autorizada de Elton John, y Sherlock Holmes 3, con Robert Downey Jr. y Jude Law.

Además, es importante destacar que en esta película Ana de Armas y Chris Evans vuelven a trabajar juntos, tras Entre navajas y secretos y El hombre gris, y en esta película los roles cambian. En un principio, la protagonista de esta producción iba a ser Scarlett Johansson, pero terminó siendo elegida la cubana de Armas.

¿Qué es ghostear?

"Ghostear" a alguien, se refiere a un término derivado del inglés "ghost" (fantasma), el cual significa desaparecer repentinamente de la vida de otra persona, cortando toda comunicación sin previo aviso ni explicación.

En concreto, la idea es convertirse en un fantasma, dejar de responder los mensajes, las llamadas, etc.

