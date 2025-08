Apple TV: la miniserie de 10 episodios con Tom Holland que mezcla el thriller con la psicología

Serie The Crowded Room

Esta producción de Apple TV fue creada como una adaptación de la novela de no ficción de Daniel Keyes The Minds of Billy Milligan.

¿Quiénes protagonizan la serie The Crowded Room?

Tom Holland como Danny Sullivan.

Amanda Seyfried como Rya Goodwin.

Sasha Lane como Ariana.

Will Chase como Marlin Reid.

Lior Raz como Yitzak Safdie.

Emmy Rossum como Candy Sullivan.

Tom Holland, protagonista de esta miniserie de Apple TV, explicó cuál es la escena que más le gustó filmar:

"Cuando Danny sube al estrado en el episodio 10. Ha habido pocas veces en mi carrera en las que he leído una escena y me ha aterrorizado pensar cómo íbamos a hacer que cobrara vida. Estoy sentado en el estrado, interpretando a un personaje que pretende ser mi personaje principal, mientras internamente tenemos una escena entre todas sus personalidades", reveló el actor.

Embed - The Crowded Room — Official Trailer | Apple TV+

Dónde se puede ver la miniserie The Crowded Room, según tu ubicación geográfica: