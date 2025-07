La serie bélica de Apple TV con 9 capítulos que está producida por Steven Spielberg y Tom Hanks

La sinopsis de la serie Masters of The Air es la siguiente: "Una miniserie dramática de guerra estadounidense basada en las acciones de la Octava Fuerza Aérea de las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial".

Serie Masters of the Air

La serie bélica Masters of The Air fue creada por John Shiban y John Orloff para Apple TV+. Está basada en el libro de 2007 del mismo nombre de Donald L. Miller y sigue las peripecias del 100.º Grupo de Bombarderos, que es una de las unidades de bombarderos pesados Boeing B-17 Flying Fortress en la Octava Fuerza Aérea en el este de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial.

Esta producción actúa como complemento de Band of Brothers (2001) y The Pacific (2010). Es la primera serie producida por Apple Studios, en cooperación con Playtone y Amblin Television.

