La serie de Apple TV con Gary Oldman que ya ha sido renovada por más de 6 temporadas

Serie de Apple TV "Caballos lentos".

Esta producción está basada en las novelas del escritor británico Mick Herron, y actualmente en Apple TV se pueden ver sus 4 temporadas. Se espera que en el mes de septiembre de este 2025 llegue a la plataforma su quinta temporada.

La serie Caballos lentos cuenta con las actuaciones de Gary Oldman en el papel de Jackson Lamb, Jack Lowden, Kristin Scott Thomas, Aimee-Ffion Edwards, Christopher Chung, entre muchos más.

"Me encanta el hecho de que no tiene filtro. Me encanta su franqueza. Y que también la utiliza como un arte del espionaje. Él puede ser directo, sólo para insultarte por pura diversión, y luego de alguna manera te toma por sorpresa, con la guardia baja, con un comentario o un insulto", aseguró Gary Oldman al medio Culto al momento de explicar su personaje.

Además Oldman asegura que para la cuarta temporada se debatió mucho sobre cómo mostrar la intimidad de su personaje, es decir, cómo es cuando no está trabajando.

"Eso fue divertido. Aunque está oscuro y lo ves durante, no sé, un minuto y medio, hubo discusiones sobre si él tendría carteles en su pared, si es fanático de alguna banda en particular, qué tipo de libros podría haber, qué tipo de televisor podría tener, qué tipo de sofá. Quiero decir, todas esas son cosas que discutimos en gran detalle. Porque en cada temporada se pelan nuevas capas de la cebolla y obtienes un vistazo a una idea más completa de quién podría ser Lamb", reveló el actor.

