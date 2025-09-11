Netflix y la serie egipcia de 8 capítulos que deslumbra en todo el mundo

Netflix y la serie egipcia de 8 capítulos que deslumbra en todo el mundo

El catálogo de series y películas de Netflix se caracteriza por tener historias de todo tipo, para cubrir los gustos del mundo entero. Una serie se está robando todas las miradas con una historia de apenas 8 capítulos, que trae un relato que definitivamente no es apto para menores y llega directamente desde Egipto: Ecos del mar rojo.

Hace ya un tiempo que, si bien se destacan las historias españolas, turcas y estadounidenses, el catálogo de series y películas de Netflix comenzó a nutrirse de relatos provenientes de países que no nos tienen muy acostumbrado. La serie de la cual todo el mundo habla, desde diciembre del año pasado a la actualidad, es una proveniente de Egipto, y su relato es algo realmente imperdible.

ecos de mar rojo 2
Esta serie es de las pocas ofertas de Egipto en Netflix.

Hay que saber que esta serie no se limita a ser una clásica historia de misterio e intriga, sino que a lo largo de sus 8 capítulos viviremos una historia repleta de venganza, secretos y traición. Este relato te llevará a disfrutar una historia que no es apta para menores de edad en Netflix, y el cual ha sorprendido al mundo entero desde el minuto uno en el catálogo de series y películas.

8 capítulos le bastaron a esta serie para que se colocara como una de las mayores sorpresas del catálogo de series y películas desde diciembre del 2024 a la actualidad, gracias a su historia corta, intensa y completamente atractiva. En Netflix, los suscriptores y la crítica especializada, llevaron a que la oferta egipcia sea posicionada como una de las principales recomendaciones dentro del género de intriga.

Netflix tomó la decisión de incorporar esta serie al catálogo de series y películas en diciembre del 2024, desde entonces es una de las historias de intriga más buscadas de los últimos meses en la plataforma.

Embed - ECOS DEL MAR ROJO Trailer SUBTITULADO [HD] Thriller / Netflix - Echoes of The Past Trailer

De qué trata la serie de Netflix, Ecos del mar rojo

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie egipcia de 8 capítulos, Ecos del mar rojo centra su historia en: "Tras ser acusado de asesinar a su hermana, Yehia está decidido a cobrar venganza y desenmascarar al verdadero culpable".

Con el hecho de ser una producción egipcia, esta serie ya se ganó la atención de los suscriptores de Netflix.

ecos de mar rojo 3
Esta serie cuenta con excelentes críticas de los suscriptores de Netflix.

Reparto de la serie de Netflix, Ecos del mar rojo

  • Asser Yassin como Yehia.
  • Rakeen Saad como Leila.
  • Mahmoud Hemida como Yasin.
  • Saba Mubarak como Mona.

Dónde ver la serie Ecos del mar rojo, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: Ecos del mar rojo se puede ver en Netflix y Prime Video.
  • Estados Unidos: Echoes of the Past se puede ver en Netflix y Prime Video.
  • España: Ecos del mar Rojo se puede ver en Netflix y Prime Video.

