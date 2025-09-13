pelicula anon.jpg
Anon es una película de Netflix que tiene una trama dramática y está protagonizada por Amanda Seyfried y Clive Owen.
Mientras tanto, de acuerdo a lo expuesto por Entertainment Weekly, Anon “es un thriller distópico, elegante pero vacío. La historia funciona bien, de una manera atmosférica y convencional”.
Netflix: de qué trata la película Anon
Anon centra su trama en un oficial de policía llamado Sal Frieland (Clive Owen) que hace todo lo posible para combatir el crimen en su ciudad. Sin embargo, las cosas toman un inesperado giro cuando se topa con una hacker conocida como The Girl (Amanda Seyfried), que le llevará a cuestionar su propio gobierno.
La película disponible en Netflix nos lleva hasta un futuro no muy lejano al estilo soviético, donde el gobierno trata de combatir el crimen eliminando la privacidad, creando así una vigilancia total y de autocensura.
Anon está ambientada en un futuro cercano, donde un detective persigue a una hacker y asesina en serie.
Reparto de Anon, película de Netflix
- Clive Owen como Sal Frieland
- Amanda Seyfried como “La Chica/Anon”
- Colm Feore como Charles Gattis
- Sonya Walger como Kristen
- Mark O’Brien como Cyrus Frear
- Joe Pingue como Lester Hagen
- Iddo Goldberg como Joseph Kenik
Netflix: tráiler de la película Anon
Dónde ver la película Anon, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Anon se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Anon se puede ver en Netflix.
- España: la película Anon se puede alquilar en Rakuten TV.