Se trata de la película Anon, que centra su trama en un futuro cercano, donde un detective persigue a una hacker y asesina en serie: la tecnología está muy avanzada y la privacidad ya quedó obsoleta. Con esa premisa, la oferta de Netflix causa sensación en todo el mundo.

Anon es una película británca de 2018 escrita y dirigida por Andrew Niccol que tiene una duración de apenas 1 hora y 40 minutos. Para la crítica especializada de The Hollywood Reporter, “la premisa es inteligente, los ingredientes tienen estilo y su aspecto es elegante”.