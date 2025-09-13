SPOILER ALERT

A lo largo de este documental de Netflix, los espectadores van conociendo el caso de Lauryn y Owen, el cual da un giro de 180° cuando se descubre que quien los acosaba con mensajes era la propia madre de Lauryn, Kendra Licari.

Para poder llevar adelante este ciberacoso, Kendra utilizó una identidad falsa y se valió de una red privada virtual (VPN) para ocultar su ubicación, y poder mandar mensjaes cargados de contenido violento a su hija.

Una de las explicaciones que se le da al controversial comportamiento de Kendra Licari, es que la madre pudo ser víctima de lo que se conoce como Síndrome de Munchausen.

¿Qué es el síndrome de Munchausen?

Según el sitio web Medline Plus, el síndrome de Munchausen es "una enfermedad mental y una forma de maltrato infantil. El cuidador del niño, con frecuencia la madre, inventa síntomas falsos o provoca síntomas reales para que parezca que el niño está enfermo".

La medicina no ha confirmado cuáles pueden ser las causas de aparición de este síndrome, pero se cree que puede estar relacionado con un abuso infantil.

Embed - Michigan mom accused of cyberstalking daughter l GMA

Quienes han visto el polémico documental de Netflix, aseguran que el motivo por el que Kendra acosó a su hija y a la pareja de ella todavía no quedó resuelto o no se explica correctamente. Sin embargo, el fiscal David Barberi planteó que el fin de la mujer era que su hija la necesitara, y por eso se lo relaciona con este síndrome.

Kendra Licari fue imputada en diciembre del 2022 por dos cargos de acecho a un menor. En abril de 2023, fue declarada culpable de acoso cibernético y condenada a 19 meses de prisión. También perdió la tenencia de Lauryn, por lo que la joven se fue a vivir con su papá.